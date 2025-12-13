De cryptomarkt is opgeschud door een opvallende uitspraak van een invloedrijke insider. De bekende oprichter van Gemini ziet namelijk voor zich dat de waarde van Bitcoin (BTC) binnen twee jaar zal klimmen naar een niveau dat voor velen op het moment onvoorstelbaar klinkt. Waar komt deze gedachte vandaan en hoe realistisch is zo’n scenario?

De Gemini Bitcoin koers volgens Tyler Winklevoss

Tyler Winklevoss, medeoprichter van crypto exchange Gemini, heeft een naam als een uitgesproken voorstander van Bitcoin. In zijn analyse linkt hij de toekomstige waarde van Bitcoin aan toenemende economische spanningen en afnemend vertrouwen in de traditionele valuta. Volgens hem groeit Bitcoin zelfs uit tot een digitaal alternatief voor goud.

Winklevoss redeneert namelijk dat wanneer vertrouwen in traditionele valuta afneemt, beleggers zoeken naar schaarse bezittingen. Bitcoin heeft een vaste maximale voorraad, wat betekent dat er nooit meer dan 21 miljoen tokens zullen bestaan. Dit mechanisme veroorzaakt een soort gegarandeerde schaarste, en dat maakt het volgens Winklevoss aantrekkelijk in tijden van onzekerheid.

Gemini Founder Tyler Winklevoss says Bitcoin will reach $1,000,000. "It's still very much the bottom of the first inning because we see Bitcoin trading at $1 million per coin." pic.twitter.com/xuROaiiDMS — Bitcoin Junkies (@BitcoinJunkies) December 13, 2025

Bitcoin voorspelling van 1 miljoen dollar in 2026

De Bitcoin voorspelling van een koers rond de miljoen dollar in 2026 klinkt extreem, maar is volgens Winklevoss geen complete wilde gok. Hij baseert zich op de aanname dat steeds meer institutionele partijen, zoals pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders, een deel van hun kapitaal in Bitcoin stoppen.

Institutionele adoptie betekent in dit geval dat grote professionele beleggers instappen. Dat zorgt niet alleen voor extra vraag naar de coin, maar ook voor meer legitimiteit rondom het project als geheel. Daarnaast speelt het idee dat Bitcoin kan dienen als bescherming tegen inflatie, wat in deze tijden erg aantrekkelijk is.

Wat gaat Bitcoin doen bij hoge inflatie?

De vraag “wat gaat Bitcoin doen” in het huidige klimaat waarin prijzen blijven stijgen, is belangrijk voor dit scenario. Bij hoge inflatie verliest traditioneel spaargeld waarde, omdat het simpelweg minder kan kopen. Als centrale banken blijven bijdrukken, kan de aantrekkingskracht van een onafhankelijk systeem erg toenemen. Dit zou de vraag verder aanjagen en de BTC koers op zijn beurt weer structureel hoger kunnen zetten.

De huidige BTC koers en de weg omhoog

Als we kijken naar de BTC koers van vandaag, lijkt een sprong naar zeven cijfers bijna niet in te beelden. De koers is nu nog erg wisselend; zo daalde Bitcoin weer na de laatste FOMC meeting. Toch wijst Winklevoss op eerdere groeifases waarin Bitcoin in korte tijd vele malen over de kop ging.

Om zo’n stijging mogelijk te maken, zijn er wel duidelijke tussenstappen nodig. Je kunt dan denken aan bredere acceptatie van de Bitcoin door banken, duidelijke regelgeving over crypto en een stabielere markt in zijn geheel. Deze elementen hebben gemeen dat ze het risico voor grote investeerders verlagen, wat essentieel is voor het aantrekken van nieuw kapitaal.

Op weg naar een nieuwe Bitcoin all time high

Als er een Bitcoin koers van één miljoen dollar bereikt moet worden, zou dat betekenen dat BTC een flink aantal stappen boven de huidige Bitcoin all time high van $126K moet zetten. Historisch gezien gebeurt dit vaak in fases, met periodes van sterke stijging die weer gevolgd worden door correcties. Of dit alles binnen twee jaar haalbaar is, blijft onzeker. Het scenario is ambitieus, maar niet onmogelijk als macro-economische druk, adoptie en vooral een flinke dosis vertrouwen samenkomen.

Bitcoin’s niet layer-2 – De nieuwe kracht achter BTC

Tyler Winklevoss wijst op aanhoudende inflatie en massale institutionele adoptie als katalysatoren. Zonder ongekende kapitaalinstroom en wereldwijde monetaire crisis blijft $1M binnen twee jaar waarschijnlijk eerder speculatief.

