Michael Saylor staat opnieuw midden in de discussie over de toekomst van Bitcoin. Zijn meest recente uitspraak, dat Bitcoin voor 2035 de marktkapitalisatie van goud zal overtreffen, zorgt wereldwijd voor beroering.

De claim klinkt ambitieus, goud heeft een totale waarde van ongeveer 29 biljoen dollar, terwijl Bitcoin rond de 2 biljoen noteert. Toch beweert Saylor dat het slechts een kwestie van tijd is voordat BTC het stokje overneemt. En opvallend genoeg onderschrijft ChatGPT de wiskunde achter zijn voorspelling.

ChatGPT controleert de rekensom

ChatGPT rekende het na met een vaste totale supply van 21 miljoen BTC. Als Bitcoin de marktkapitalisatie van goud evenaart, komt de prijs per munt uit op ongeveer 1,38 tot 1,41 miljoen dollar. Daarmee klopt de berekening van Saylor vrijwel perfect.

Volgens het AI model is dit niet zomaar een theoretische exercitie. De beperkte, vooraf bepaalde supply van Bitcoin maakt zulke berekeningen uitzonderlijk betrouwbaar vergeleken met beleggingen die kunnen worden bijgedrukt of mijnproductie die kan stijgen. ChatGPT benadrukt bovendien dat 2035 een logisch moment is om deze vergelijking te maken, omdat tegen die tijd bijna alle Bitcoin gemined is.

2035: het schaarstejaar

Saylor noemt 2035 al langer het kantelpunt voor Bitcoin. In dat jaar is naar schatting 99 procent van alle BTC al in omloop. Nieuwe productie wordt vrijwel nihil. Waar goud elk jaar opnieuw gemijnd wordt, stopt de groei van Bitcoin nagenoeg volledig. ChatGPT noemt dit een extreme vorm van digitale schaarste die geen enkel ander financieel instrument kent.

Schaarste alleen garandeert geen hogere prijs, maar volgens zowel Saylor als ChatGPT vormt het de basis van een mogelijk explosieve waardestijging wanneer de vraag blijft toenemen. De halvering cycli die tot dat moment nog plaatsvinden, versterken die trend verder door de verkoopdruk vanuit miners telkens te halveren.

Institutionele adoptie in een stroomversnelling

Waar Saylor vooral focust op schaarste en monetair beleid, voegt ChatGPT extra factoren toe die de race naar 1,4 miljoen dollar realistischer maken dan ooit. De groei van spot ETF’s is daarbij cruciaal. De combinatie van BlackRock, Fidelity, Grayscale en tientallen andere aanbieders heeft een structuur gecreëerd waarin pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders eenvoudig grote posities Bitcoin kunnen opbouwen.

Het AI model vergeleek de groei van Bitcoin ETF’s met de adoptie van goud ETF’s begin jaren 2000 en concludeert dat Bitcoin zich in een vergelijkbare, maar snellere fase bevindt. De liquiditeit is groter, de toegang eenvoudiger en de markt wereldwijd. Wanneer de ETF stromen op volle snelheid komen, iets wat al zichtbaar wordt in 2025, stijgt het institutionele aandeel in Bitcoin exponentieel.

Rumour is spreading that Michael Saylor is selling Bitcoin after Strategy moved 58,915 BTC today.

⁰But there’s no sign of any selling. These are custody wallet shifts, not liquidation. Saylor has said many times he has no reason to sell and sees Bitcoin as his long-term… pic.twitter.com/HwJyh1ULTu — Master of Crypto (@MasterCryptoHq) November 14, 2025

ChatGPT simuleert drie koersscenario’s

Het AI model berekende drie scenario’s voor de periode tot 2035, gebaseerd op adoptie curves, marktkapitalisatie van alternatieve assets en historische prijsreacties van Bitcoin na halveringen.

In het conservatieve scenario komt Bitcoin uit rond de 800.000 dollar, vooral als institutionele adoptie trager verloopt of macro-economische onzekerheid aanhoudt. Het basisscenario, waarbij Bitcoin gelijkloopt met groei in ETF’s, digitale betalingsnetwerken en een gestage opname in staatsreserves, plaatst BTC rond 1,4 miljoen dollar. Het bullish scenario, waarin Bitcoin een mondiale standaard reserve wordt voor zowel bedrijven als landen, ziet prijzen boven de 2 miljoen dollar als aannemelijk.

Bitcoin vs. Gold

De aankomende discussie tussen Peter Schiff, de grootste Bitcoin criticus, en Binance oprichter CZ lijkt precies op tijd te komen. Schiff blijft vasthouden aan goud als ultieme waardeopslag, terwijl CZ en Saylor stellen dat de wereld onvermijdelijk digitaliseert, en dat digitaal geld uiteindelijk wint. ChatGPT noemt deze discussie niet alleen ideologisch, maar ook economisch interessant. De markt beslist uiteindelijk wie gelijk heeft, en tot nu toe wint Bitcoin telkens terrein. Door te letten op Bitcoin’s koersverwachting, is het al snel eenvoudiger om ook zelf kritisch te blijven nadenken.

