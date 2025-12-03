Bitcoin veert weer op na een nieuwe golf aan aankopen. De Bitcoin koers tikte kort na het dieptepunt weer richting $93.000, terwijl dip rustig werd opgekocht door Bitcoin whales. Door het laatste Bitcoin nieuws rondom Trump en een mogelijke nieuwe Fed voorzitter draait het sentiment ineens de goede kant op. Wat gaat Bitcoin doen en is dit het begin van de volgende stap omhoog?

Bitcoin whales kopen 200.000 BTC bij

Op on-chain data is goed te zien dat vooral de zogenaamde sharks, adressen met 100 tot 1000 bitcoin, stevig hebben ingekocht. Hun totale bezit ging van 3,45 miljoen naar 3,65 miljoen BTC. Een toename van 200.000 Bitcoin in een periode waarin kleine beleggers vooral verkochten.

🐳 A whale has bought 2,612 Bitcoin worth $227 million in the past week. pic.twitter.com/8VfHMPE2Op — Ash Crypto (@AshCrypto) December 2, 2025

Ook losse transacties spreken boekdelen. Eén whale kocht in een paar grote orders 2700 BTC op Binance. Dat is meer dan 250 miljoen dollar. Op Bitfinex staat het aantal longposities van grote accounts zelfs op een nieuw record. Dit soort bewegingen zie je vaak aan het einde van een correctie. Whales kopen rustig wanneer de markt in paniek is. Lees ook ons artikel over de Bank of America die groen licht geeft voor BTC ETF’s.

Bitfinex whales are going long. Whenever they move, Bitcoin price usually follows. I doubt this time will be different. pic.twitter.com/fzkprvoRzx — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 30, 2025

Bitcoin voorspelling: BTC koers herstelt na scherpe dip onder $85.000

De BTC koers zakte eerder deze week kort onder de $85.000. Dat niveau hield stand en vanaf daar begon de omkeer. Op de daggrafiek zie je nu een duidelijke bounce. De koers staat weer boven de eerste steunzone en beweegt langzaam richting de dalende EMA’s.

Die EMA’s vormen nu de eerste echte horde. Zolang bitcoin onder die lijnen blijft, is het herstel nog voorzichtig. Maar de candles worden groener en het volume loopt op. Dat past bij een markt die een bodem aan het vormen is.

De grote test ligt bij $95.000. Daar zit een stevige weerstand uit eerdere toppen en bodems. Breekt Bitcoin daar doorheen, dan gaat het herstel een nieuwe fase in. Wordt dit niveau afgewezen dan kan een nieuwe terugtest richting de onderkant van het bereik volgen. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Het Trump crypto sentiment helpt de markt vooruit met de Bitcoin whales voorop

Naast de whale activiteit speelt het Trump nieuws een grote rol. Trump herhaalde deze week dat hij begin 2026 een nieuwe voorzitter voor de Federal Reserve zal voordragen. Kevin Hassett is zijn favoriete kandidaat. Hassett staat bekend als iemand die graag lagere rentes ziet en soepel beleid steunt.

Voor de markt klinkt dat als muziek in de oren. Meer liquiditeit, een zachtere dollar en een vriendelijker klimaat voor risico activa. Bitcoin reageerde direct. Het past in een bredere golf van crypto nieuws waarbij steeds meer wordt gekeken naar hoe Trump zich inzet voor digitale assets.

Dit Trump crypto nieuws trekt ook extra aandacht van analisten, omdat Bitcoin historisch gezien sterk reageert op momenten waarop de rente naar beneden kan. Een dovish Fed betekent meestal meer vraag naar BTC en andere digitale assets.

Analisten zien kans op $100.000 voor januari

Door de combinatie van whale accumulatie, het herstel boven $93.000 en het positieve macro verhaal durven sommige analisten nu zelfs te zeggen dat een test richting $100.000 voor januari mogelijk is. Vooral als de BTC koers overtuigend door de zone tussen $93.000 en $95.000 breekt. In dat scenario kan de markt snel draaien en weer richting de oude all-time highs bewegen.

The “Never Look Back Price" keeps rising. Sooner or later, bitcoin will break $100,000 and never look back. Not a matter of if, but when. pic.twitter.com/tabw2Mi7jR — Wicked (@w_s_bitcoin) December 2, 2025

Tegelijk blijft voorzichtigheid belangrijk. De markt wil duidelijke bevestiging in de koers. Als de ETH achtige situatie van lage activiteit zich bij Bitcoin herhaalt, dan blijft de weg omhoog hobbelig. Pas wanneer er stabiel volume en gezonde instroom terugkeert, kan een volgende flinke stap komen.

Wat gaat Bitcoin doen? De komende dagen worden beslissend

De markt staat nu op een kruispunt. Whales kopen stevig in. De grafiek draait langzaam. En het Trump nieuws geeft een positief achtergrondgeluid. Maar de BTC koers moet nog door één belangrijke zone heen.

Boven $95.000 gaat er een nieuwe deur open. Onder die zone blijft Bitcoin schommelen. Wat Bitcoin whales doen in deze fase geeft in ieder geval een duidelijk signaal, want zij zetten in op hogere niveaus richting het einde van het jaar. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

De komst van DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin

Naast het sterke herstel van Bitcoin die zich opmaakt om de belangrijke weerstand rond $95.000 te breken zijn er ook nog technische ontwikkelingen rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert na hun presale het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

Hyper is getting HYPED! ⚡️ 28M Raised! 🔥 pic.twitter.com/LxiuHbDpAH — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 19, 2025

Bitcoin Hyper bouwt met een Solana Virtual Machine (SVM) een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk een nieuwe prijsverhoging.