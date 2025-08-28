Bloomberg analist Eric Balchunas brengt nieuwe inzichten over XRP ETF vraag terwijl de SEC-beslissingen uitstelt tot oktober. Ondanks gemengde signalen tonen marktdata 95% goedkeuringskansen en stijgende institutionele interesse, wat september tot cruciale maand maakt voor Ripple investeerders.

Bloomberg analist verduidelijkt XRP ETF-vraagstelling

Eric Balchunas van Bloomberg heeft zijn eerder uitgesproken scepsis over XRP ETF vraag genuanceerd. In een reactie op vragen over institutionele interesse benadrukt hij dat Bloomberg nooit “geen vraag” heeft gesteld, maar wel een duidelijke verwachting heeft uitgesproken over altcoin ETF’s in het algemeen.

We never said no demand. We did however make up an easy to remember rhyme to describe how alt coin etfs will likely play out: “the further away you get from btc, the less assets there will be.” https://t.co/661keZboUt — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 27, 2025

Zijn bekende regel luidt: “hoe verder je wegkomt van Bitcoin, hoe minder activa er zullen zijn.” Deze uitspraak suggereert dat XRP ETF’s wellicht minder institutioneel kapitaal zullen aantrekken dan Bitcoin ETF’s, maar niet dat er helemaal geen interesse bestaat.

Marktdata toont 95% goedkeuringskansen voor oktober

Crypto expert Boominance vat de huidige stand van zaken samen rond XRP ETF-ontwikkelingen. De SEC heeft XRP ETF-beslissingen uitgesteld tot oktober, maar analisten zien nog steeds 95% goedkeuringskansen volgens Bloomberg-data.

📊 #Bloomberg on XRP ETF Demand: Coinpedia

🔹SEC delays XRP ETF decisions to Oct, but analysts see 95% approval odds

🔹Polymarket bets show 82% confidence

🔹CME #XRP futures hit $1B OI fast, ETF demand smaller than

🔹2025 could be XRP’s ETF breakthrough

👉 https://t.co/IIiKmZ9etg pic.twitter.com/2El7e2Tgjv — Boominance (@boominance) August 27, 2025

Polymarket toont 82% vertrouwen van speculanten, terwijl CME XRP-futures snel $1 miljard open interest bereikten. Deze cijfers suggereren dat, ondanks kleinere ETF vraag dan verwacht, 2025 XRP’s ETF doorbraakjaar kan worden.

Gelijktijdige ETF-updates signaleren vooruitgang

Crypto analist TheCryptoBasic bespreekt de betekenis achter recente ETF-ontwikkelingen. Bloomberg-analist James Seyffart merkt op dat gelijktijdige updates van meerdere potentiële XRP ETF-uitgevers sterk wijzen op reacties op SEC-feedback.

Prominent Bloomberg analyst James Seyffart noted that the simultaneous updates from multiple prospective XRP ETF issuers strongly indicate they are responding to SEC feedback. Notably, he referred to the move as a good sign, emphasizing that the update is “mostly expected.”… — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) August 23, 2025

Deze beweging wordt gezien als positief teken, waarbij Nate Geraci van NovaDius Wealth Management het cluster van wijzigingen als “zeer goed teken” beschouwt. Dergelijke updates duiden meestal op voortgang in het SEC-beoordelingsproces. Opmerkelijk is dat uitgevers hun aanvragen bijwerkten op dezelfde dag dat het Tweede Circuit de SEC en Ripple’s verzoek om hun beroepen in te trekken goedkeurde.

Canadese XRP ETF toont reële vraag met +37,6% prestatie

Crypto analist Investorie wijst op concrete bewijzen van XRP ETF vraag uit Noord-Amerika. De eerste Spot XRP ETF van Evolve op de TSX is al 37,6% gestegen sinds lancering, wat aantoont dat de vraag reëel is.

📈 North America’s first Spot $XRP ETF (Evolve, TSX) is already up +37.6% since launch.

This is just the beginning…

🔹 Canada shows demand is real.

🔹 US approval odds: 95% by Oct 18–25, 2025 (Bloomberg).

🔹 Institutional wall of money waiting. Price outlook (probabilities):… — Investor (@investorie) August 27, 2025

Voor investeerders die overwegen om crypto te kopen, biedt deze data belangrijke inzichten. De Amerikaanse ETF-goedkeuringskansen staan op 95% voor 18-25 oktober 2025 volgens Bloomberg, met een “institutionele muur van geld” die wacht.

Kortetermijnkoers verwachtingen

De prijs vooruitzichten tonen gemengde signalen voor de komende periode. Voor 24 uur ligt de verwachting op $2,95-$3,15 (70% kans), met een breakout boven $3,20 (25% kans) of daling onder $2,90 (5% kans). Voor zeven dagen worden targets van $3,30-$3,50 gezien (60% kans).

Voor Q4 met Amerikaanse ETF-goedkeuring ligt de basis verwachting tussen $5-$7, met upside targets van $10+. Deze voorspellingen maken XRP interessant voor investeerders die zoeken naar altcoins met potentieel groots positief ETF nieuws in de komende maanden.

Crypto portfolio diversificatie strategieën

Voor traders die hun crypto exposure willen optimaliseren tijdens deze ETF-ontwikkelingen, biedt Best Wallet een complete oplossing. Het platform combineert veilige opslag met toegang tot nieuwe presale kansen en staking mogelijkheden, waardoor gebruikers kunnen profiteren van ETF-momentum terwijl ze hun portfolio beschermen tegen volatiliteit. Door te investeren in de huidige Best Wallet Token presale die naast het wallet platform momenteel live is, krijgen investeerders toegang tot extra functionaliteiten zoals geautomatiseerd trading door middel van AI-algoritmes, en AI gedreven portfolio herbalanceren. Leer hier meer over op de Best Wallet presale website.

Best Wallet presale toegang