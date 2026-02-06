Op 11 en 12 februari is het de XRP Community Day 2026. Op X werd dit Ripple nieuws gedeeld en Ripple CEO Brad Garlinghouse is aanwezig. Nu zijn er ook enkele andere sprekers aangekondigd voor het evenement, waaronder iemand van Grayscale en Solana.

XRP Nieuws: Community Day op 11-12 februari

Het evenement vindt ook plaats op X. Daar wordt een Space georganiseerd waar de verschillende sprekers in voorbij zullen komen. De community wordt hierin bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom Ripple en hoe het gebruik van XRP in de loop der jaren veranderd is.

XRP Community Day kicks off next week!@JoelKatz returns with @sentosumosaba to take some of YOUR questions and share his perspective on how XRP use cases have evolved, what matters most for adoption, and where real progress is happening. Set a reminder and tune in:… pic.twitter.com/UALBmaNwgS — Ripple (@Ripple) February 4, 2026

Naast sprekers vanuit Ripple zelf worden er dus ook andere sprekers uit de crypto-industrie uitgenodigd. Zo spreekt Grayscale’s Head of Product & Research over de groei in crypto ETF’s en komen ok vanuit exchanges als Gemini enkele sprekers voorbij.

Ook vanuit de concurrerende blockchain Solana is er een spreker aanwezig. Dat komt omdat Wrapped XRP beschikbaar komt op deze en andere blockchains Dat moet het gebruik en de adoptie van XRP verder doen groeien. Gezien Solana de eerste blockchain is waar wXRP beschikbaar komt, is het ook vanuit Solana dat er een spreker komt. Onlangs lanceerde Ripple ook al Hyperliquid trading.

Wat gaat Ripple doen rondom Community Day?

Ripple houdt de Community Day op haar officiële kanalen van X. De spaces zullen voornamelijk zullen in verschillende tijdzones gehouden worden, maar komen later ook beschikbaar als opname, zodat iedereen het nog even rustig terug kan kijken.

Omdat er het nodige XRP nieuws voorbij zal komen, is de hoop dat het mogelijk iets met de XRP koers kan gaan doen. Op dit moment is de markt echter dusdanig weggezakt, dat het sentiment rond Ripple erg laag staat. De huidige XRP koers staat op $1,30, een daling van meer dan 40% in een maand tijd.

De partnerschappen met andere blockchains zal het sentiment niet direct doen keren. Dat er vanuit grote partijen als Grayscale en Gemini ook sprekers aanwezig zijn om nieuwe ontwikkelingen te bespreken, kan wel helpen met nieuw Ripple nieuws waar traders enthousiast van worden.

