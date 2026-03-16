XRP crash naar $0,87 voor altseason 2026 – crypto expert belicht waarom

De koers van XRP staat al maanden onder druk. Waar de munt in 2025 nog boven 3 dollar uitkwam, ligt de prijs nu ruim lager. Daardoor groeit de vraag wat XRP in de komende periode kan doen.

Crypto-analist CasiTrades schetst nu een somber scenario voor de korte termijn. Volgens haar is de daling mogelijk nog niet voorbij. Zij denkt dat XRP eerst kan terugvallen naar 0,87 dollar, voordat de markt later weer kracht laat zien.

XRP blijft hangen in zwakke fase

CasiTrades deelde haar analyse op X. Daarin schrijft zij dat XRP inmiddels 34 dagen vastzit in een correctieve fase. Een correctie is een periode waarin een koers daalt of zijwaarts beweegt na een eerdere stijging.

Volgens de analist beweegt XRP sinds begin februari vooral opzij. De schommelingen zijn kleiner geworden en de koers komt moeilijk los. Dat past volgens haar bij wat in de markt vaak een uitputtende fase wordt genoemd. Daarbij raken zowel kopers als verkopers onzeker.

Op het moment van haar analyse ligt de koers rond 1,39 dollar. Dat niveau ziet zij niet als het einde van de daling. In haar scenario blijft XRP nog even onder druk staan.

Waarom 0,87 dollar volgens deze analist belangrijk is

Het belangrijkste niveau in haar analyse ligt op 0,87 dollar. In deze XRP verwachting noemt CasiTrades dit een sterke steunzone. Steun is een prijsniveau waar een koers vaker stopt met dalen, omdat kopers daar actiever worden.

Volgens haar kan de huidige correctie rond dat punt worden afgerond. Dat zou betekenen dat XRP eerst verder zakt, voordat de markt weer ruimte krijgt om op te veren.

De analist noemt ook een tweede belangrijk niveau. Dat ligt rond 1,65 dollar. Als XRP juist boven dat prijsgebied uitbreekt en daar standhoudt, dan vervalt volgens haar het negatieve scenario.

Dat niveau geldt daarom als een punt waar veel crypto-handelaren op letten. Het speelt een belangrijke rol in de XRP verwachting voor de komende periode.

Analist ziet later ruimte voor herstel

In dezelfde analyse kijkt CasiTrades ook naar wat daarna kan gebeuren als de huidige correctie eindigt. In haar XRP verwachting noemt zij meerdere prijsniveaus waar de markt mogelijk naartoe kan bewegen.

0,87 dollar: mogelijk steunpunt waar de correctie kan eindigen

1,08 dollar: eerste herstelzone na een mogelijke opleving

1,65 dollar: belangrijk weerstandsniveau waar veel handelaren op letten

1,78 dollar: volgende zone waar een stijging kan afremmen

Het gaat hierbij om een scenario van één analist. De cryptomarkt blijft gevoelig voor nieuws, sentiment en grote prijsschommelingen.

Belangrijkste punten

• Analist CasiTrades denkt dat XRP eerst kan dalen naar 0,87 dollar

• XRP beweegt al weken in een zwakke correctiefase

• Het niveau rond 1,65 dollar geldt als belangrijk weerstandspunt

• Beleggers letten op signalen dat de huidige daling kan eindigen