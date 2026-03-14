Veel XRP investeerders staan momenteel op verlies. Nieuwe blockchain data laat zien dat een groot deel van de markt onder water staat. Dat betekent dat veel houders hun coins kochten tegen een hogere prijs dan de huidige koers.

Volgens gegevens van analysebedrijf Glassnode staat ongeveer 60 procent van alle XRP momenteel op verlies. Dat gaat om ongeveer 36,8 miljard XRP. Samen vertegenwoordigen deze coins een ongerealiseerd verlies van ongeveer 50,8 miljard dollar.

60 procent van XRP voorraad staat op verlies

De data van Glassnode kijkt naar de prijs waarop XRP voor het laatst is verplaatst op de blockchain. Daarna wordt deze prijs vergeleken met de huidige marktprijs.

Als de huidige koers lager ligt dan de aankoopprijs, staat de positie op verlies. Glassnode gebruikt deze methode om te meten hoe investeerders zich voelen in verschillende fases van de markt.

De cijfers laten zien dat veel XRP investeerders momenteel onder water staan. De XRP koers handelt rond ongeveer 1,34 dollar. Dat ligt meer dan 63 procent onder de piek van 3,65 dollar die in juli 2025 werd bereikt.

Wanneer veel houders verlies hebben, kan dat invloed hebben op het gedrag van de markt. Sommige investeerders wachten tot de koers weer richting hun aankoopprijs stijgt voordat zij verkopen.

Handel in XRP futures neemt toe

Ondanks de verliezen neemt de activiteit op derivatenbeurzen toe. Derivaten zijn handelsproducten waarmee beleggers speculeren op prijsbewegingen zonder de munt zelf te bezitten.

Volgens gegevens van CoinGlass steeg het handelsvolume van XRP futures op BitMEX met meer dan 7.000 procent tot ongeveer 49 miljoen dollar.

Ook op andere grote platforms blijft de activiteit hoog. Binance registreerde ongeveer 733 miljoen dollar aan XRP futures volume in de afgelopen 24 uur.

Op de spotmarkt lijkt de activiteit juist rustiger. Sommige analisten denken dat dit kan betekenen dat handelaren wachten op nieuwe ontwikkelingen rond Ripple en regelgeving.

Hoe nu verder met de XRP koers richting maandag?

De komende dagen kunnen belangrijk worden voor XRP-houders. Sommige handelaren kijken vooral naar hoe de koers zich richting maandag ontwikkelt.

Als XRP rond het huidige niveau boven ongeveer 1,30 dollar blijft, kan dat zorgen voor wat stabiliteit in de markt. In dat geval kan de koers proberen opnieuw hogere niveaus te testen.

Zakt de prijs onder deze zone, dan kan er juist extra verkoopdruk ontstaan. Sommige analisten wijzen erop dat de koers dan mogelijk richting 1 dollar kan bewegen.

Veel investeerders wachten momenteel af. Omdat een groot deel van de markt op verlies staat, kijken handelaren naar nieuwe signalen in handelsvolume en marktsentiment. De komende week, en vooral het begin van de week, kan daarom belangrijk worden voor de richting van de XRP koers.

