Axelar (AXL) positioneert zich als de ondergewaardeerde infrastructuur coin die XRP Ledger’s DeFi groei mogelijk maakt. Terwijl XRP als derde grootste crypto ter wereld nu rank 45 staat op DeFiLlama met $100 miljoen TVL, speelt Axelar een cruciale rol in het verbinden van dit ecosysteem.

XRP DeFi ecosysteem profiteert van Axelar verbindingen

Het XRP Ledger toont opmerkelijke groei in het DeFi segment. Ondanks XRP’s status als derde grootste cryptocurrency naar marktkapitalisatie, staat het ecosysteem pas op rank 45 op DeFiLlama. Met meer dan $100 miljoen TVL is er nog enorm groeipotentieel.

Crypto expert CryptoGuerrilla benadrukt hoe AXL het snelst groeiende DeFi ecosysteem aandrijft door TVL.

$AXL powers the fastest growing #DeFi Ecosystem by TVL; for the 3rd biggest coin in the world by marketcap, #XRP$XRP Ledger is now at rank 45 on Defillama at over $100m TVL This is 1 of 80+ Chains Axelar is currently connecting Eventually, Axelar will connect everything https://t.co/zO4AhLBORn pic.twitter.com/GrwYO2hB8F — CryptoGuerrilla ⚔️ (@Crypto_Guerrila) September 14, 2025

Axelar verbindt momenteel 80+ chains en maakt XRP Ledger’s integratie met andere blockchains mogelijk. Deze infrastructuur is essentieel voor opkomende crypto projecten die multi-chain functionaliteit zoeken.

Internet van blockchains revolutie volgens analisten

Merlijn Trader heeft Axelar uitgekozen als zijn persoonlijke favoriet voor 2025. De crypto analist ziet AXL als “het internet van blockchains” door zijn geavanceerde technologie.

Het protocol biedt secure cross chain messaging en liquidity routing functionaliteiten. Apps kunnen hierdoor communiceren, swappen en schalen zonder fricties tussen verschillende blockchains.

My personal pick: $AXL@axelar is the internet of blockchains Secure cross-chain messaging + liquidity routing → apps can talk, swap & scale seamlessly. This isn’t hype. It’s infrastructure that will scale DeFi to trillions. pic.twitter.com/b9ZKQldJSF — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 16, 2025

Deze infrastructuur kan DeFi laten schalen naar triljoenen. Voor crypto investeerders die dagelijks op zoek zijn naar welke crypto gaat stijgen, biedt dit fundamentele waarde.

Technische analyse toont bullish patroon

Wij hebben in onze eigen analyse een belangrijke technische ontwikkelingen gespot in AXL’s koerspatroon. De altcoin heeft een falling wedge pattern gevormd op de 12 uur chart.

Dit patroon duidt op een potentiële bullish reversal. Falling wedges zijn historisch betrouwbare indicatoren voor opwaartse koersbewegingen bij succesvolle breakouts.

Een geslaagde doorbraak kan AXL richting het $1,00 target stuwen. Deze technische setup biedt kansen voor traders die de beste altcoins met groeipotentie zoeken.

Waarom Axelar cruciaal wordt voor DeFi

Axelar lost fragmentatie tussen blockchains op. Door XRP Ledger te verbinden met andere chains, worden cross chain yield farming en gedecentraliseerde trading toegankelijker.

Deze infrastructuur wordt essentieel voor DeFi’s evolutie naar werkelijke interoperabiliteit. Naarmate meer protocollen multi chain strategieën adopteren, wordt Axelar’s waardepropositie sterker.

Voor degenen die willen diversifiëren buiten de grootste cryptocurrencies, biedt Pepenode een innovatieve manier om crypto te minen via een speelse app. Het project ontwikkelt een AI crypto app waarbij gebruikers op een eenvoudige wijze crypto kunnen minen op hun telefoon door middel van een leerzaam spel dat beginners helpt begrijpen wat crypto mining is.

Pepenode toegang