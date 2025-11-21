De cryptomarkt heeft een harde klap gekregen. Grote beleggers trokken hun geld massaal terug uit Bitcoin ETF’s. In één dag stroomde er $903 miljoen weg en er kwam nergens nieuwe instroom bij. Dat gebeurt bijna nooit en laat zien dat grote partijen op dit moment geen extra risico willen dragen. Door die uitstroom moeten ETF’s echte Bitcoin verkopen, wat de Bitcoin koers verder omlaag trekt en de daling versnelt. De markt voelde dat direct: meer dan $261 miljoen aan longposities werd binnen één uur geliquideerd, waardoor de daling nog sterker werd.

Ook Ethereum kreeg dezelfde behandeling. ETH-ETF’s noteerden $261 miljoen uitstroom in één dag. Zodra grote beleggers zowel Bitcoin als Ethereum afbouwen, slaat de onzekerheid door naar de hele markt. Traders sluiten posities, nieuwe kopers blijven weg en de verkoopdruk loopt verder op. Dat creëert precies de omstandigheden waarin een brede crypto crash ontstaat.

XRP extra kwetsbaar door zwak sentiment ondanks Ripple nieuws

Zoals verwacht, reageert de XRP koers sterk op deze stress. XRP zakte opnieuw onder de psychologische grens van $2 en testte niveaus die we voor het laatst zagen tijdens de crash van 10 oktober. Op dit moment handelt de munt rond $1,98 dollar, een daling van bijna 16 procent in een week. Dat gebeurde terwijl de Ripple-community juist midden in de “XRP ETF-rush” zat door de lancering van de nieuwe Bitwise XRP ETF.

Die sterke ETF-lancering hielp de prijs echter niet. Het Bitwise-product draaide wel goed, met meer dan $22 miljoen aan handelsvolume op dag één. Ook het eerdere ETF van Canary Capital liet sterke instroom zien. Maar de koers bleef dalen. Daar zijn een paar redenen voor.

Ten eerste verkocht een groep XRP-whales ongeveer 200 miljoen XRP in de 48 uur rond de ETF-lancering. Dat creëerde zware verkoopdruk. Daarnaast blijkt uit gegevens van analisten dat de markt “top-heavy” is. Slechts 58,5 procent van het XRP-aanbod staat nog in winst, het laagste niveau sinds 2024, terwijl de prijs nu vier keer hoger ligt dan toen. Dat betekent dat veel kopers laat zijn ingestapt en nu in verlies zitten. Zulke markten zijn fragiel en snel gevoelig voor paniek verkopen.

Verder verwachten analisten dat de echte institutionele instroom voor XRP pas in 2026 op gang komt. ETF’s werken namelijk anders dan veel retailbeleggers denken. Grote partijen kopen niet massaal op de dag van de lancering. Ze bouwen langzaam posities op, vooral bij dips. Daardoor blijft de XRP koers kwetsbaar zolang de bredere markt in de rode zone zit.

Wat gaat crypto doen deze week?

Wat er deze week in het crypto nieuws gaat gebeuren, hangt volledig af van de nieuwe instroom. Grote beleggers bepalen nu de richting. Zolang zij geen posities openen of uitbreiden, blijft de verkoopdruk hoog. De markt heeft eerst stabiliteit nodig: minder uitstroom uit ETF’s, rust op de futures-markt en signalen dat traders hun posities weer durven vergroten. Pas dan kan het sentiment echt draaien.

Als die instroom uitblijft, blijven sterke schommelingen en nieuwe dalingen mogelijk. Traders letten daarom vooral op ETF-cijfers, funding rates en het gedrag van grote spelers. Tot er duidelijk herstel zichtbaar is, blijft voorzichtigheid belangrijk en blijft de kans op verdere zwakte groot.

Welke coins doen het wél goed?

Ondanks de brede daling zijn er nog projecten die wél interesse trekken. Je kent ze misschien al: Best Wallet. Ze kwamen eerder als beste crypto wallet van Nederland uit de test, dankzij de sterke beveiliging, brede ondersteuning en soepele gebruikerservaring. Het platform is veel meer dan alleen een plek om je crypto veilig op te slaan. Je beheert er eenvoudig je portfolio, handelt via de ingebouwde exchange en gebruikt het launchpad om vroeg in nieuwe projecten te stappen.

Best Wallet breidt dit ecosysteem nu verder uit met een eigen token. Die $BEST token hoort bij dezelfde app en geeft duidelijke voordelen voor gebruikers. Je krijgt toegang tot vroege pre sales, betaalt lagere transactiekosten in de app en ontvangt hogere staking-beloningen. Omdat Best Wallet al bekendstaat als een sterke wallet met veel functies en een actieve community, krijgt de token veel aandacht in deze presale-fase.

Voor beleggers die op zoek zijn naar kansen buiten de brede crypto daling, biedt de $BEST token een manier om mee te bouwen aan een ecosysteem dat al sterk staat en waarin gebruikers daadwerkelijk voordelen krijgen. In een zwakke markt blijft het zoeken naar uitzonderingen, maar Best Wallet toont dat er nog steeds ruimte is voor groei buiten de grote munten om.