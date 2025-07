De XRP ETF van 3iQ heeft in korte tijd meer dan $50 miljoen opgehaald. Dat is opvallend voor een fonds dat pas sinds 18 juni op de beurs staat. De sterke instroom laat zien dat zowel particuliere als institutionele beleggers steeds meer vertrouwen krijgen in Ripple. Hoeveel kan Ripple waard worden als deze trend doorzet?

XRP ETF van 3iQ trekt kapitaal aan zonder beheerkosten

Het fonds, genoteerd als XRPQ op de Toronto Stock Exchange, biedt directe blootstelling aan XRP zonder beheerkosten in de eerste zes maanden. Dat is zeldzaam in de cryptomarkt. In tegenstelling tot oudere producten met hoge marges, speelt dit fonds in op de groeiende vraag naar eenvoudige en transparante toegang tot crypto. De Ripple koers profiteert zichtbaar van dit institutionele momentum.

🚨 BREAKING NEWS! 🚨 CANADA’S BIGGEST #XRP ETF, (TSX: XRPQ, XRPQ.U), HAS IMPRESSIVELY RACKED UP OVER 50 MILLION USD IN CLIENT ASSETS SINCE ITS LAUNCH ON JUNE 18TH! 🇨🇦 This is just the beginning! 💥💥 pic.twitter.com/5a62STOwub — XRP Chancellor (@xrpchancellor) July 14, 2025

Volgens 3iQ bestaat het fonds uit lange termijn posities in XRP, gekocht via gereguleerde handelsplatformen en OTC-kanalen. Alle tokens liggen in cold storage. Deze aanpak spreekt vooral beleggers aan die op zoek zijn naar veiligheid en groei.

Een opvallend detail is dat Ripple Labs zelf als investeerder heeft meegedaan. Dat geeft een duidelijk signaal af richting de markt. Ripple gelooft in zijn eigen token en zet vol in op bredere adoptie. Voor degene die benieuwd welke crypto’s te kopen naast XRP hebben we een lijst samengesteld.

Institutionele interesse in cryptocurrency groeit verder

De snelle groei van het fonds valt niet los te zien van de bredere beweging binnen de markt. Steeds meer beleggers zoeken alternatieven voor de bekende namen zoals Bitcoin en Ethereum. Nu de Ripple koers nog relatief laag ligt vergeleken met BTC en ETH, zien veel partijen een kans om in te stappen voor een eventuele grote stijging.

De XRP ETF zorgt bovendien voor meer legitimiteit rond Ripple. Waar het project eerder te maken had met juridische onzekerheid is er nu meer duidelijkheid in markten zoals Canada. Dat maakt de instapdrempel lager voor grote fondsen.

Ook analisten zien een verschuiving. Volgens marktdata is het dagelijkse handelsvolume van XRP toegenomen sinds de lancering van het fonds. Combineer dat met het feit dat Ripple plannen heeft om wereldwijd nieuwe samenwerkingen aan te kondigen en de kans op een nieuwe opwaartse trend groeit.

Kan XRP de volgende crypto gigant worden?

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, hangt af van meerdere factoren. Enerzijds is er de technische kant. XRP handelt al maanden in een zijwaarts patroon, maar breekt regelmatig door belangrijke weerstanden. Anderzijds is er het sentiment. Als meer fondsen zoals die van 3iQ verschijnen kan de koers daar sterk van profiteren.

📈 Sistine Research sets $XRP target at $33–$50 But here’s the kicker… If the chart forms a full cup & handle, price could soar to $77–$100. ☕💥 History doesn’t repeat — it multiplies.#XRP #Ripple pic.twitter.com/mBRpUQ6BB4 — John Squire (@TheCryptoSquire) July 15, 2025

In het verleden heeft XRP laten zien dat het hard kan stijgen wanneer het vertrouwen terugkeert. Tijdens eerdere bullruns ging het van een paar cent naar meer dan drie dollar. Een herhaling is niet gegarandeerd, maar de ingrediënten lijken langzaam weer aanwezig.

Een andere factor is de opkomst van staking. Hoewel XRP niet traditioneel gestaked wordt zoals andere tokens, zijn er inmiddels platforms die rendement bieden op basis van XRP posities. Wie zijn tokens bewaart in Best Wallet voor staking van Ripple, kan zo extra rendement pakken bovenop koersstijgingen.

XRP ETF duwt Ripple weer in de spotlight

De doorbraak van de XRP ETF boven de $50 miljoen bevestigt dat er serieuze interesse is in Ripple. Het fonds laat zien dat institutionele beleggers niet alleen kijken naar Bitcoin of Ethereum, maar ook kansen zien in andere projecten. Met sterke fundamentals, toenemende regulering en steun vanuit Ripple Labs zelf, heeft XRP een goede uitgangspositie.

De komende maanden worden belangrijk. Houd de Ripple koers en het handelsvolume goed in de gaten. Want als deze trend doorzet, zou XRP zomaar de crypto kunnen zijn die gaat stijgen.

