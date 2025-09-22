De eerste Amerikaanse XRP ETF explodeerde met $24 miljoen handelsvolume in slechts 90 minuten en sloot de dag af met een record van $37,7 miljoen. Dit succes voedt de discussie: kan Ripple Bitcoin verslaan? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

XRP ETF explodeert: $24 miljoen in 90 minuten

De REX-Osprey fondsen, ontwikkeld door REX Shares en Osprey Funds, hebben de eerste in de VS genoteerde ETF’s geïntroduceerd die directe blootstelling aan XRP bieden. De XRP ETF noteerde een handelsvolume van $37,7 miljoen, het hoogste openingsvolume van 2025, volgens Bloomberg-analist Eric Balchunas.

De lancering trok direct de aandacht van institutionele spelers. Binnen slechts 90 minuten na de start overschreed het fonds al $24 miljoen aan handelsvolume.

Balchunas noemde de prestatie opmerkelijk. Hij merkte ook op dat zelfs het Dogecoin-fonds, DOJE, op de eerste dag $17 miljoen behaalde. Daarmee behoorde het tot de top vijf ETF-lanceringen van het jaar, uit meer dan 700 introducties. Marktanalisten werden hierdoor positief gestemd na dit recorddebuut.

Meer XRP ETF’s verwacht na nieuw SEC-kader

Door de goedkeuring van generieke noteringsstandaarden voor beurzen heeft het nieuwe kader van de SEC de deur geopend voor meer crypto-ETF’s. Deze regelgevende wijziging verkort de goedkeuringsperiode voor spot digitale-asset ETF’s van 240 dagen naar slechts 75. Daardoor wordt verwacht dat de komende weken meer ETF-aanvragen zullen worden goedgekeurd.

Zo wordt er bijvoorbeeld in oktober meer duidelijkheid verwacht. De SEC heeft de beslissingen over vijf spraakmakende spot XRP ETF’s uitgesteld tot 19 oktober 2025. Het gaat om aanvragen van 21Shares, Bitwise, CoinShares, Canary Capital en Grayscale.

Daarnaast staat de lancering van de Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, waarin ook XRP is opgenomen, voor vandaag gepland. Dit fonds bevat verder Bitcoin, Ethereum, Solana en Cardano. Dit zou het positieve sentiment rond de token verder kunnen versterken.

Analisten suggereren dat deze fondsen in hun eerste jaar tot wel $8 miljard aan instroom kunnen aantrekken. Als dit uitkomt, zou XRP zich positioneren als een belangrijke crypto-investering van institutionele kwaliteit. Laten we de koers beter bekijken.

kan Ripple Bitcoin verslaan?

De grafiek op de daily van XRP laat zien dat de koers weerstand vond rond $3,15, wat een terugval veroorzaakte. Zo handelt XRP op het moment van schrijven op $2,84.

Na de explosieve stijging boven $1 vorig jaar is de token gestaag aan het consolideren op weg naar het heroveren van de all-time high van $3,84, die in januari 2018 werd bereikt. Zelfs als bearish momentum de koers op korte termijn terugdrukt naar $2,60, kan dat niveau dienen als sterke springplank, zeker wanneer het handelsvolume toeneemt.

Een uitbraak boven $3,65 zou een bullish voortzetting bevestigen en de deur openen naar koersdoelen van $5 en mogelijk zelfs $10. De veelbelovende crypto zal Bitcoin niet van de troon stoten van de ene op de andere dag, maar de trouwe retail-community en het vroege succes van de ETF wijzen wel op aanzienlijk opwaarts potentieel.

