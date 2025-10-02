Ripple Labs heeft zich uit de jarenlange rechtszaak met de Securities and Exchange Commission (SEC) weten te vechten. Een aantal maanden geleden kwam de rechtszaak tot zijn einde en we zien dat instituties belang hebben bij het gebruiken van de XRP blockchain.

Er liggen momenteel namelijk zeven XRP-ETF aanvragen klaar om goedgekeurd te worden door de SEC. Onder andere WisdomTree, 21Shares, Bitwise en Canary hebben een aanvraag gedaan om een XRP-ETF te lanceren. Oktober zou mogelijk de maand kunnen zijn waarin deze aanvragen goedgekeurd worden. Dit zou de koers van XRP exponentieel omhoog kunnen stuwen.

Mogelijke XRP-ETF in oktober

Het besluit zal tussen 18 oktober en 25 oktober komen. Dit zou betekenen dat we tegen het einde van het jaar al XRP kunnen kopen via een ETF. We zien niet alleen retail investeerders geïnteresseerd naar de koers van XRP kijken. Ook instituties en grote bedrijven zijn geïnteresseerd in de technologie die Ripple te bieden heeft.

Ripple heeft momenteel een aanvraag gedaan om onderdeel te worden van een bank. Mocht deze aanvraag goedgekeurd worden, dan wordt het mogelijk voor Ripple Labs om crypto betalingen en bewaringen te beheren.

XRP koers

De koers van XRP ziet de afgelopen dagen een aantal groene candles. De altcoin lijkt verder te willen stijgen en begeeft zich op het moment van schrijven rond $3.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we de koers van XRP over het afgelopen jaar zien. Er is zich een opvallend patroon aan het ontwikkelen, namelijk een “bull-flag”. Dit patroon zien we vaker na een periode van grote stijgingen. De koers van XRP wist in juli een forse stijging neer te zetten. Een “bull-flag” resulteert voornamelijk in een voortzetting van de stijgende trend. De kans is dus sterk aanwezig dat XRP binnenkort zich weer richting zijn all-time high gaat bewegen.

De komst van meerdere spot XRP-ETF’s zouden hier een degelijke bijdrage aan kunnen leveren. De interesse vanuit grote bedrijven en instituties laat de ware potentie van Ripple zien. De afgelopen jaren heeft het cryptoproject het niet makkelijk gehad met de rechtszaak van de SEC. XRP werd een ondergewaardeerde cryptomunt en bewoog jarenlang zijwaarts.

Belangrijke koerslevels om in de gaten te houden bij een verdere stijging liggen rond $3,32 en $3,66. Hier zal de altcoin vermoedelijk enige resistance ondervinden.

Alternatieve cryptomunt voor XRP

Nu de bull run in volle gang bezig is, gaan traders op zoek naar de nieuwste cryptomunten met potentie. Onontdekte cryptomunten vallen vaak in de smaak bij vroege investeerders. Presale crypto’s verkopen hun native token voordat deze op een exchange is verschenen, waardoor het grote publiek nog geen weet heeft van de cryptomunt.

Een presale project dat momenteel al aardig viraal weet te gaan is Maxi Doge. Tijdens de presale van Maxi Doge wordt de $MAXI-token verkocht. Deze token kan gebruikt worden om trades uit te voeren met hefbomen die oplopen tot wel 1000x. Het gezicht achter Maxi Doge is de grote spierbundel die elke dag achter groene candles aan zit.

De $MAXI-token kan ook gestaked worden tegen een jaarlijks rendement van meer dan 120%. Via de officiële website van Maxi Doge kan $MAXI aanschaffen met ETH, BNB, USDT of creditcard.

