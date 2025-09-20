De lancering van de eerste spot XRP ETF in de VS is niet onopgemerkt gebleven. Op de eerste trade dag noteerde het fonds een recordinstroom van maar liefst $37,7 miljoen. Daarmee is direct duidelijk dat de interesse in gereguleerde Ripple producten groter is dan velen hadden verwacht. Voor de bredere markt is dit een belangrijke bevestiging dat crypto acceptatie steeds verder richting de institutionele hoek verschuift.

Institutionele vraag naar XRP groeit snel

De cijfers spreken voor zich. Bloomberg analist Eric Balchunas noemde het de grootste natuurlijke eerste dag instroom van een ETF in 2025. Ter vergelijking, de Dogecoin ETF kwam op $17 miljoen, terwijl de gezamenlijke instroom van nieuwe crypto ETF’s boven de $54 miljoen uitkwam. Dit plaatst XRP direct naast Bitcoin en Ethereum, die eerder al via beursgenoteerde fondsen hun weg vonden naar Wall Street.

De timing van de lancering is daarbij interessant. Net na de eerste renteverlaging van de Federal Reserve in 2025 komt er meer liquiditeit vrij in de markt. Historisch gezien profiteren juist de beste altcoins sterk van dit soort macrobewegingen. Voor veel investeerders is dit dan ook een bullish signaal dat institutioneel kapitaal nu actiever XRP begint op te nemen.

Niet alleen de ETF zelf, maar ook de future markt bevestigt de kapitaalinstroom. Futures en opties op XRP lieten binnen 24 uur een stijging van 140% in handelsvolume zien. Het openstaande belang steeg naar $9 miljard, een teken dat er nieuw geld in de markt komt en niet slechts bestaande liquiditeit wordt herverdeeld.

Volgens analisten wordt de situatie spannend rond de $3,10 weerstand. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau kan de weg vrijmaken naar $4. Daarmee verschuift de vraag van beleggers niet langer alleen naar hoeveel kan Ripple waard worden, maar ook naar de snelheid waarmee institutioneel kapitaal koersniveaus kan versterken.

Vergelijking met Solana ETF en bredere markt

De vergelijking met Solana is veelzeggend. De Solana Staking ETF haalde in drie maanden bijna $300 miljoen op en zorgde voor een koersstijging van 68%. Mocht XRP ook maar een deel van dat pad volgen, dan liggen koersdoelen van $5 tot $15 realistischer in het vooruitzicht. Dit zou een enorme stap zijn voor de Ripple koers, die vaak gezien wordt als stabieler en meer gericht op institutionele use cases dan veel andere altcoins.

Daarnaast zijn er meerdere aanvragen in behandeling voor volledige spot XRP ETF’s. Grote namen als Franklin Templeton en Bitwise staan in de rij. Zodra een van deze aanvragen groen licht krijgt, kan dit een fundamentele verschuiving betekenen voor de manier waarop XRP op wereldwijde markten wordt verhandeld.

De bredere economische situatie kan dit proces verder versterken. De renteverlaging van de Fed maakt lenen goedkoper en verhoogt de bereidheid van investeerders om risico te nemen. Historisch gezien betekent dit dat liquiditeit haar weg vindt naar groeimarkten, waaronder crypto. XRP lijkt hierin een unieke positie te hebben, omdat de coin naast speculatief potentieel ook praktische toepassingen kent in betalingsverkeer en institutionele samenwerkingen.

Partnerships met banken en vermogensbeheerders geven XRP een solide fundament dat niet puur op hype drijft. Dit onderscheidt het van veel andere altcoins en vergroot de kans dat institutioneel kapitaal structureel betrokken blijft.

Wat gaat Ripple doen?

Met de lancering van de ETF staat XRP officieel op de radar van Wall Street. De vraag naar een XRP ETF is groot. Zodra een volwaardige spot ETF wordt goedgekeurd, kan dit de basis leggen voor een structurele stijging van de Ripple koers.

Als de koers van de veelbelovende crypto boven de technische weerstand blijft en institutionele instroom aanhoudt, zijn hogere prijsdoelen realistischer dan ooit. De combinatie van future activiteit, ETF flows en macro-economische ontwikkelingen creëert een setting waarin XRP zijn historische plafond kan doorbreken.

De lancering van de eerste XRP ETF met $37,7 miljoen aan dag één volume markeert een nieuwe fase voor crypto. Net zoals eerder bij Bitcoin en Ethereum, toont dit aan dat institutionele investeerders klaar zijn om hun positie in Ripple uit te breiden. De impact op liquiditeit en vertrouwen kan aanzienlijk zijn, waardoor de kans groeit dat XRP een vaste plek krijgt in beleggingsportefeuilles wereldwijd.

