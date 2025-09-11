De SEC heeft opnieuw een besluit over een XRP ETF uitgesteld en daarmee een nieuwe klap uitgedeeld aan Ripple. Het nieuws zet druk op de XRP koers. Eerder deze week kwam deze nog boven de $3 uit. Beleggers vragen zich af of dit het begin van een correctie is, of juist een kans om in te stappen.

SEC schuift besluit XRP ETF vooruit

De Amerikaanse toezichthouder maakte gisteren bekend dat de beoordeling van de Franklin XRP ETF wordt verlengd tot november. Daarmee gaat de deadline van 15 september opnieuw opgeschort. De SEC wil meer tijd om de aanvraag en de bijbehorende regels te bestuderen.

SEC DENIED A DECISION AGAIN ON YOU’RE SO CALLED “SPOT $XRP ETFS” THAT CLEARY SAYS “ TRUST “ GIVE IT UP ALREADY. XRP IS MEANT TO TOKENIZE ETFS! NOT BECOME A SECURITIES OFFERING. pic.twitter.com/VwiLZ73t6L — KINGVALEX (@VALELORDX) September 10, 2025

Het gaat niet alleen om Franklin. In totaal liggen er meer dan vijftien aanvragen voor een spot XRP ETF op het bureau van de toezichthouder. Onder meer Grayscale, Bitwise, 21Shares en CoinShares hebben voorstellen ingediend. Toch lijkt de SEC bewust op de rem te trappen, net zoals eerder gebeurde bij de eerste aanvragen voor Bitcoin en Ethereum ETF’s.

XRP koers blijft kwetsbaar

De XRP koers reageerde gemengd op het nieuws. Kort na het bericht bleef de koers stabiel rond de $3, maar toch is er een fragiele technische situatie. Belangrijke steun ligt rond $2,75. Zakt XRP daaronder, dan kan de correctie zich verdiepen richting $2,50.

Aan de bovenkant is $3,30 de eerstvolgende weerstand. Een doorbraak daar kan juist het vertrouwen versterken en de deur openen naar $3,60. Voorlopig hangt de Ripple koers echter tussen hoop en vrees. Bekijk hier onze XRP verwachting voor 2025.

Institutionele vraag groeit

Ondanks het uitstel groeit de institutionele interesse in XRP. Platforms zoals Polymarket schatten de kans op goedkeuring van een spot ETF dit jaar nog steeds op meer dan 90%. Ook ETF analisten van Bloomberg houden vast aan een hoge slagingskans. Hun redenering is dat na Bitcoin en Ethereum de SEC moeilijk kan volhouden dat XRP geen plek verdient in de lijst van gereguleerde fondsen.

Daarnaast neemt de vraag naar gereguleerde beleggingsproducten toe. Banken en vermogensbeheerders zoeken veilige manieren om blootstelling te krijgen aan altcoins. Een XRP ETF zou voor hen de deur openen naar een markt die tot nu toe vooral door particuliere handelaren werd gedomineerd.

Impact op altcoins en de bredere markt

De vertraging raakt niet alleen Ripple. Het speelt mee in de bredere discussie over de regulering van altcoins. De SEC wil grip houden op de sector, maar stuit op groeiende druk vanuit de markt en politiek. Iedere vertraging voedt de onzekerheid, wat zich vertaalt in hogere volatiliteit.

The $XRP #ETF decision week is almost here‼️

Oct 18–25⚡

And the big one: Franklin Templeton (Nov 14) pic.twitter.com/dorctBOwgk — XRP_Cro 🔥 AI / Gaming / DePIN (@stedas) September 10, 2025

Voor XRP betekent dit dat elke nieuwe deadline een potentiële koersschok kan veroorzaken. Wordt een ETF goedgekeurd, dan kan dat de Ripple koers in een stroomversnelling brengen. Maar bij verdere vertragingen dreigt juist een golf van winstnemingen en mogelijk een koersval.

Crash of koopkans?

De komende weken zijn cruciaal. In oktober verlopen de eerste deadlines voor andere XRP ETF aanvragen. In november volgt dan de nieuwe termijn voor Franklin. Tot die tijd blijft de markt schommelen tussen optimisme en teleurstelling.

Of er echt een XRP koers crash komt, hangt af van hoelang de SEC de druk nog volhoudt. Voorlopig blijft de crypto gevangen tussen sterke fundamentele vraag en aanhoudende regelgevende onzekerheid. Zodra de eerste goedkeuring valt, kan XRP zich snel herstellen en opnieuw de koploper worden onder de altcoins.

