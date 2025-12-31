De voorraad van XRP op crypto exchanges staat op een dieptepunt dat we al 8 jaar niet meer gezien hebben. Dit mindere aanbod zou kunnen zorgen voor een flinke stijging van de XRP koers. Analisten van Standard Chartered verwachten dan ook een bullish 2025. Ripple zou zelfs kunnen stijgen tot $10. Wat gaat Ripple doen in 2026?

Ripple nieuws: aanbod XRP op dieptepunt

Er zijn op dit moment zo’n 1,6 miljard tokens beschikbaar op crypto exchanges en dat is het laagste punt sinds 2018. De daling van de beschikbare supply komt vooral voort uit de vraag die ontstaan is uit XRP ETF’s. Deze ETF’s kopen hun XRP massaal in, en de afgelopen weken werden er meerdere XRP fondsen gelanceerd.

In de afgelopen jaren zijn er juist qua totale voorraad meer XRP tokens bijgekomen. Vanuit de XRP escrow worden er tokens vrijgemaakt ter bevordering van de ontwikkeling van Ripple. Dat juist steeds meer tokens uit de voorraad bij exchanges verdwijnen, is daarmee extra goed nieuws.

De afgelopen periode heeft er een daling van zo’n 45% plaatsgevonden van de XRP supply op exchanges. Dit kan zorgen voor een zogeheten supply shock. Dat kan ervoor zorgen dat Ripple stijgt, hoewel tot nu toe dit effect nog achter gebleven is.

📉XRP EXCHANGE SUPPLY HITS 8-YEAR LOWS XRP supply on exchanges fell to 1.6 BILLION, down from 3.76 BILLION on October 8, levels last seen in 2018. Is a 2026 supply shock brewing? pic.twitter.com/2eD8aoPJhz — Coin Bureau (@coinbureau) December 30, 2025

XRP koers blijft achter ondanks XRP ETF’s

Ondertussen staan traders en XRP whales nog wel met lege handen. De koers staat op $1,86 en sluit op jaarbasis af met rode cijfers. De koers behaalde dit jaar een hoogtepunt boven de $3,50, maar wist geen nieuw record te plaatsen. Dat dateert nog altijd uit januari 2018, toen de koers op $3,84 stond.

De supply shock moet hier verandering in brengen en grote partijen verwachten dit dan ook. Onderzoekers van Standard Chartered zien een mogelijkheid dat de XRP koers stijgt tot $8 in 2026.

🔥 LATEST: STANDARD CHARTERED PREDICTS 330% PRICE SURGE FOR $XRP Geoffrey Kendrick at Standard Chartered Bank estimates $XRP will reach $8 in 2026. 📈 The bullish forecast is based on increased regulatory clarity and the recent approval of spot $XRP ETFs boosting adoption.… pic.twitter.com/M78b42JFfT — CryptosRus (@CryptosR_Us) December 29, 2025

De onderzoekers komen tot deze conclusie door te kijken naar de instroom vanuit XRP ETF’s. Daarnaast wordt Ripple een steeds stabielere speler in de financiële wereld. Door het afsluiten van de rechtszaak tegen de SEC, zijn er steeds meer mogelijkheden voor het bedrijf om een gereguleerde speler te worden.

Stijging door XRP whales en XRP ETF’s – Wat gaat Ripple doen?

De enorme stijging die Standard Chartered voorspelt, komt voort uit een samenloop van verschillende signalen. Zo lijken ook XRP whales steeds meer tokens vast te houden. In combinatie met de stijgende vraag naar XRP ETF’s kan dit het aantal beschikbare tokens in 2026 nog verder terugdringen.

Waar kleinere traders hun posities rond $1,90 lijken te gaan verkopen, houden XRP whales hun posities vast op zoek naar grotere gains.

Op 1 januari 2026 vindt er wel weer een nieuwe escrow unlock plaats. Naar verwachting wordt er voor zo’n $1 miljard aan XRP vrijgegeven vanuit het fonds van de Ripple foundation. Hoeveel tokens hiervan precies beschikbaar komen op exchanges is nooit bekend en dus is het precieze effect van de unlock lastig te voorspellen.

Toch kan het wel het effect van de supply shock weghalen. De druk op de Ripple koers kan daardoor ook in de eerste maanden van 2026 nog aanhouden. Ook van andere coins wordt een zware tijd verwacht in 2026. De 4-jarige cyclus komt aan zijn einde en grote dalingen worden niet uitgesloten.

