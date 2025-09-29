Een opvallend technisch signaal zet XRP opnieuw in het zonnetje. De 21-weekse exponential moving average (EMA) laat volgens analisten patronen zien die in het verleden vaak voorafgingen aan sterke koersstijgingen. In eerdere cycli bracht deze indicator bewegingen van honderden procenten voort. De vraag is nu of de XRP koers dit patroon opnieuw kan volgen.

XRP koers reageert op historische patronen

De XRP koers beweegt al enige tijd rond een prijszone waar de whales en lange termijn holders blijven kopen. Volgens crypto-analist EGRAG CRYPTO vertoont de huidige prijsactie sterke gelijkenissen met eerdere fases waarin XRP fors steeg.

In 2017 resulteerde een aanraking van de 21-EMA in een koersstijging van 1.250%. In 2021 was dit 560%. Het gemiddelde van deze bewegingen wijst op een mogelijk scenario richting ongeveer $27.

Onderzoek uit 2020 in het Journal of Risk and Financial Management ondersteunt dit idee. Daarin werd bevestigd dat moving averages in onvoorspelbare markten zoals crypto vaak een betrouwbare indicator zijn.

#XRP – Green Ball and Then Blast ($17 – $27 – $33): Many of you send me DMs or leave comments asking, “Aren’t you tired of stating and showing different ways to reach these targets?”

👉My answer is simple: I am a believer in God, and I pray every day. I don’t stop praying. For… pic.twitter.com/zAYMkUgPQH — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 28, 2025

Technische patronen op de XRP daggrafiek

Andere analisten zien een consolidatie die mogelijk de basis vormt voor een nieuwe trend. De XRP koers heeft zich de afgelopen weken herhaaldelijk rond $2,70 gehandhaafd. Marktvolger Hardy wijst erop dat dit niveau als steun dient, zolang de koers hierboven blijft.

In de daggrafiek tekent zich daarnaast een symmetrische driehoek af. Dit patroon leidt vaak tot een uitbraak, vooral als de bovenkant van de structuur wordt doorbroken.

Wanneer de XRP koers boven de $3 uitbreekt, kan dat de weg openen naar hogere niveaus rond $4,08. Daarmee zou een stijging van ruim 40% ten opzichte van de huidige koers ontstaan.

$XRP is still in a solid bullish consolidation 👀 As long as price holds above this key level, upside potential remains in play. I’ve broken down the full analysis for my Telegram crew, FREE alpha for anyone. 👉 TG link in my bio. pic.twitter.com/SkNsCbLT6G — Hardy (@Degen_Hardy) September 28, 2025

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale