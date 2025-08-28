De XRP koers heeft over de afgelopen weken een flinke daling moeten accepteren, van $3,66 tot onder de $3. Toch lijkt er nu ondersteuning gecreëerd te zijn bij de $3 die nieuwe winsten mogelijk lijkt te maken. Wat gaat Ripple doen in september?

XRP daalt 20% sinds piek juli

XRP is de afgelopen maanden een van de meest populaire cryptocurrencies ter wereld gebleken. Dit project wist sinds eind vorig jaar namelijk al meer dan 400% te stijgen en kwam zelfs kort boven de $3,66 uit. Deze winsten waren deels te danken aan toenemende adoptie en het einde van de rechtszaak met de SEC.

Sinds het deze piek bij de $3,66 behaalde, heeft de Ripple koers echter al meer dan 20% van zijn waarde moeten inleveren. Over de afgelopen weken heeft de Ripple koers nu ook de nodige volatiliteit ervaren. Ripple bevond zich in een range tussen de $3,22 en $2,80.

Hoewel de koers meerdere keren onder de $3 dook, was het telkens weer in staat om rond deze $3 uit te komen. En het is deze $3 grens die nu belangrijke ondersteuning lijkt te bieden voor verdere winsten.

Ripple whales veroorzaken volatiliteit

De recente volatiliteit lijkt grotendeels te danken te zijn aan de whale activiteit. Over de afgelopen 8 dagen hebben Ripple whales namelijk meer dan $758 miljoen aan XRP verplaatst.

Waar deze activiteit in eerste instantie negatief werd geïnterpreteerd, lijkt het eindresultaat positief te zijn. Het aantal Ripple dat zich op exchanges bevindt, is namelijk gedaald richting de 2,9 miljard. Het is een duidelijk teken dat de verkoopdruk op dit moment lijkt af te nemen.

De XRP voorraad op exchanges is een belangrijke indicatie of investeerders zich voorbereiden op een verkoop of niet. Nu Ripple van exchanges wordt afgehaald en naar crypto wallets wordt verplaatst, lijkt de directe verkoopdruk voor XRP af te nemen.

Nu de XRP koers ook plotseling sterke ondersteuning bij de $3 heeft gecreëerd, ziet de nabije toekomst voor XRP er plots erg positief uit. In plaats van zorgen over Ripple whale activiteit kan men nu juist omhoog kijken.

Wat gaat Ripple doen?

De vooruitzichten van crypto experts gaan op dit moment alle kanten op. Conservatieve experts spreken nu over een mogelijk doel van $4 tot $5. Tegelijkertijd zijn er ook experts die waarden van boven de $100 voorspellen voor de Ripple koers.

Op de korte termijn lijkt het belangrijkste technische doel voor XRP de $3,38 te zijn. Op het moment dat de koers in staat is om deze weerstand te verbreken, kan er verder omhoog gekeken worden richting zijn recente piek bij de $3,66. Dit zal een belangrijk weerstandsniveau vormen die de nabije toekomst van de XRP koers duidelijk gaat maken.

Een doorbraak tot voorbij dit niveau kan een snelle winst mogelijk maken richting de $4,40. Een opnieuw mislukte poging om deze $3,66 te verbreken kan echter een soortgelijke trend veroorzaken die de koers al snel richting de $3 brengt.

Het vooruitzicht voor de Ripple koers lijkt in ieder geval optimistisch te zijn. Nu de cryptomarkt een positieve fase tegemoet lijkt te gaan, die in het teken staat van regelgevende duidelijkheid, zijn het projecten zoals XRP die profiteren.

Niet alleen XRP profiteert van dit soort ontwikkelingen. Ook nieuwe crypto projecten zoals Bitcoin Hyper hebben al unieke successen kunnen boeken door hun utility in combinatie met deze positieve ontwikkelingen binnen de cryptomarkt.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – toekomst van de Bitcoin blockchain

Bitcoin Hyper vormt een belangrijke oplossing voor de Bitcoin blockchain. De Bitcoin blockchain is tegenwoordig namelijk niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. In plaats daarvan ervaren gebruikers nu steeds vaker hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheden en slechte programmeerbaarheid. Met de Layer 2 oplossing van Bitcoin Hyper wordt er nu een einde gebracht aan al deze problemen.

Bij Bitcoin Hyper kan men namelijk rekenen op transactiesnelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Men heeft hier niet meer te maken met de problemen van de Bitcoin blockchain, maar kan tegelijkertijd wel profiteren van de voordelen hiervan. Deze Layer 2 oplossing is ontworpen met de hulp van de Solana virtual machine.

With $HYPER you’re always securing the bag. 💰 From Payments to dApps. Hyper does it all. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/yAPbP2G73a — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 27, 2025

Bitcoin Hyper is nu een presale gestart voor zijn native $HYPER token. Deze presale moet investeerders de kans geven om tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen vroegere investeerders ook profiteren van hoge stakingsbeloningen. Dit maakt het mogelijk om de winst al tijdens de presale te maximaliseren.

De presale van Bitcoin Hyper bleek al snel een groot succes te zijn en heeft inmiddels al meer dan $12,5 miljoen aan investeringen weten op te halen. Tijdens deze presale zijn de staking beloningen nog altijd hoger dan 85%. Daarnaast zijn $HYPER tokens op dit moment slechts $0,012815 per stuk. Dit lijkt dan ook het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale