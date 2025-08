Na een bewogen tijd, zien we dat XRP aan het consolideren is rond de $3,09. Enkele dagen geleden zagen we een hoge piek in de koersgrafiek en stond de token op $3,32 maar inmiddels is de token alweer iets gedaald. De CEO van BlackRock verwacht echter dat we aan de vooravond staan van een Ripple rally. Als we naar de technische indicatoren kijken, zou hij best wel eens gelijk kunnen hebben.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste punten rondom XRP en de technische indicatoren die wijzen op een mogelijke rally.

Technische indicatoren

Op het moment zien we een aantal punten die aantonen dat XRP op de goede weg is. Zo zien we dat het dagelijkse volume steeg naar 73,9 miljoen XRP, wat wijst op sterke betrokkenheid van sterke spelers in de crypto wereld. Daarbij staat de RSI momenteel in neutraal gebied, licht positief rond de 50. De MACD staat daarbij rond de 0. De combinatie van deze twee wijst erop dat er een momentum aan het opbouwen is.

Ook de crypto-analisten lijken positief, zo plaatste Ali Martinez gisteren nog een bericht dat XRP wel eens een double bottom patroon zou kunnen vormen.

$XRP could be forming a double bottom pattern! A close above $3.30 may confirm the breakout and open the door to $3.60. pic.twitter.com/4MXEmulUHF — Ali (@ali_charts) July 31, 2025

Institutionele signalen

Zeker vanuit BlackRock zien we veel betrokkenheid met XRP. Zo zien we dat Maxwell Stein officieel aangekondigd is om te spreken op de Ripple Swell van 2025. Ook zijn er al tijdenlang geruchten over een mogelijke XRP ETF. De sterke betrokkenheid van Stein voedt deze geruchten daarbij. Mogen de Ripple ETF’s er komen, dan zou ook dit zeer positief kunnen uitpakken voor Ripple investeerders en de token zelf.

Hoe nu verder? Drie opties voor XRP

Mogelijk zullen we dus een uitbraak zien boven de $3,30, zeker als de institutionele vraag ernaar toeneemt, is dit een mogelijk scenario. Echter kan het ook zo zijn dat het een zijdelingse consolidatie zal plaatsvinden, dit zal zijn wanneer de markt zal moeten wachten op een duidelijk signaal. In dit geval zal de volatiliteit van de token sterk afnemen. In het laatste scenario kan het zijn dat er zelfs een correctie plaats zal vinden, dit kan gebeuren wanneer er negatief nieuws komt rondom de ETF’s.

Al met al blijven we wel positief over Ripple, zeker nu er een algemene upswing is onder de altcoins.

Altcoin season is bijna hier!

We zien over het algemeen dat de altcoins erg goed presteren, zo lijkt het er sterk op dat we een altcoin season in gaan. Daarom zien we dat veel investeerders op zoek zijn naar nieuwe projecten om in te investeren. Op het moment zijn er een aantal potentiële projecten die er toch wel uit springen. Een daarvan hebben wij voor jou uitgelicht.

Snorter Bot

Snorter Bot is een nieuwe token op het Solana netwerk. Deze token komt samen met een bot, de Snorter Bot. De Snorter Bot is een sniping bot die binnen enkele seconden on-chain tokens kan spotten, snipen en managen. Aanvankelijk zal de bot enkel beschikbaar zijn op het Solana netwerk, maar komt deze ook op het Ethereum en BNB netwerk. Deze bot beschikt over een ingebouwde scamdetectie en maakt ook nog eens gebruik van copytrading.

De tokenomics van dit project zijn als volgt: er is een totale voorraad van 500 miljoen tokens. Een kwart hiervan is gereserveerd voor de productontwikkeling. De marketing en de exchange liquiditeit krijgen beiden 20% en de staking beloningen krijgen 5%. De treasury, de airdrops en de community beloningen krijgen elk 10%.

Neem een kijkje bij de presale