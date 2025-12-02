Er is deze week positief Ripple nieuws uit Singapore. De toezichthouder MAS heeft het bedrijf toestemming gegeven om zijn betalingsdiensten verder uit te breiden. Daardoor kunnen zowel XRP als RLUSD voortaan worden gebruikt binnen volledig gereguleerde betaaloplossingen in een regio waar de crypto-activiteit het afgelopen jaar met ruim 70% is gegroeid.

Je zou verwachten dat dit de XRP koers een stevige duw omhoog geeft, maar het tegenovergestelde gebeurde: XRP daalde 7,6% naar ongeveer $2,04. Het contrast laat goed zien hoe verschillend fundamenten en marktsentiment zich momenteel gedragen en roept direct de vraag op: wat gaat Ripple doen in een markt die duidelijk onder druk staat?

Huge news from Singapore: https://t.co/KVxTs7IEKc The @MAS_sg has approved an expanded scope of payment activities for our Major Payment Institution license – enabling us to deliver end-to-end, fully licensed payment services to our customers in the region. 🇸🇬 — Ripple (@Ripple) December 1, 2025

Waarom Singapore zo belangrijk is voor Ripple

Singapore is al langere tijd het middelpunt van Ripple’s plannen in Azië. Door de nieuwe licentie komt bredere adoptie ineens een stuk realistischer. Banken, fintechs en cryptobedrijven kunnen XRP en RLUSD nu gebruiken voor internationale betalingen die snel verlopen, aan alle regels voldoen en zonder veel moeite kunnen worden aangesloten op bestaande systemen.

De stadstaat speelt bovendien een steeds grotere rol binnen de groei van gereguleerde blockchain-infrastructuur in Azië. Dat wordt bevestigd door recente ontwikkelingen in de regio, zoals blijkt uit de groeiende erkenning van MAS voor Ripple’s betalingsnetwerk in Singapore. Door deze positie wordt het voor financiële instellingen steeds logischer om XRP en RLUSD in te zetten binnen hun betaalstromen.

Waarom de XRP koers tóch daalt

De recente daling zegt eigenlijk weinig over Ripple zelf. De hele markt kreeg te maken met meer dan een miljard dollar aan liquidaties, waardoor bijna alle altcoins onder druk kwamen te staan. De Fear & Greed Index dook naar 16, en dat is een niveau waarop veel beleggers hun risico juist verkleinen. Dat negatieve sentiment trok ook de Ripple koers mee omlaag, waardoor de prijs harder daalde dan je op basis van de fundamentals zou verwachten.

XRP beweegt nu rond een belangrijk steungebied tussen $1,95 en $2,05. Dit soort zones bepaalt vaak of een munt eerst tot rust komt of verder wegzakt. Die beweging sluit aan bij de bredere XRP verwachting, waarin analisten rekening houden met stevige prijsschommelingen zolang het sentiment zwak blijft en er weinig koopkracht in de markt is.

Singapore als toegangspoort voor grote partijen

De waarde van deze licentie zit vooral in wat het op de langere termijn kan losmaken. Singapore is een belangrijk centrum voor grote financiële spelers, en doordat Ripple daar nu meer ruimte krijgt, wordt het voor banken en grote bedrijven veel logischer om XRP en RLUSD te gebruiken voor internationale betalingen.

Analisten denken zelfs dat dit het begin kan zijn van een XRP rally, zodra het marktsentiment weer wat verbetert. Dat idee wordt sterker door wat grote wallets doen: verschillende whales kopen juist extra XRP tijdens deze dip. Dat gebeurt meestal alleen als ze verwachten dat de koers later weer gaat aantrekken.

