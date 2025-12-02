Ripple heeft een belangrijke goedkeuring binnengehaald van de Singaporese toezichthouder MAS (Monetary Authority of Singapore). Het bedrijf mag zijn betalingsdiensten flink uitbreiden in de regio. Deze stap markeert een keerpunt voor XRP als betaalmiddel in Azië en heeft direct invloed op de Ripple koers.

MAS Singapore breidt Ripple vergunning uit

De Monetary Authority of Singapore heeft Ripple’s Major Payment Institution licentie uitgebreid. Daarmee mag Ripple volledig gelicenseerde betalingsdiensten aanbieden aan klanten in de regio. Dit XRP nieuws betekent dat het bedrijf nu end-to-end payment services kan leveren zonder tussenkomst van derde partijen.

Singapore kiest bewust voor crypto vriendelijk beleid, terwijl het tegelijkertijd streng toezicht houdt. Deze combinatie trekt internationale bedrijven aan die zekerheid zoeken. Ripple profiteert daar nu volop van.

Huge news from Singapore: https://t.co/KVxTs7IEKc The @MAS_sg has approved an expanded scope of payment activities for our Major Payment Institution license – enabling us to deliver end-to-end, fully licensed payment services to our customers in the region. 🇸🇬 — Ripple (@Ripple) December 1, 2025

De uitbreiding opent deuren naar partnerships met Singaporese banken en fintech-bedrijven. Daarnaast kan het een blauwdruk worden voor andere Aziatische landen. Japan, Zuid-Korea en Thailand kijken nauwlettend mee naar hoe Singapore omgaat met crypto regelgeving.

XRP koers houdt stand ondanks marktdruk

Ondanks recente marktdalingen blijft de XRP koers boven cruciale steunniveaus. Onze XRP koers analyse van de dag wijst op technische signalen die veerkracht tonen in deze barre crypto tijden. De prijs handelt nog steeds boven het horizontale steunniveau van vorige all-time high closes en de 2021 wick highs.

ChartNerd erkent dat XRP op het randje balanceert. Toch verliest de coin geen macro structuur die de afgelopen twaalf maanden is opgebouwd. Die periode kenmerkte zich door ophoping van posities door grote spelers, wat vaak een basis legt voor toekomstige stijgingen.

Waarom Singapore cruciaal is voor XRP’s Aziatische strategie

Singapore fungeert als financieel knooppunt voor heel Azië. Het land verwerkt dagelijks miljarden aan grensoverschrijdende transacties. Ripple’s technologie kan deze betalingen sneller en goedkoper maken.

De XRP koers verwachting eind 2025 wordt weer wat positiever door deze ontwikkeling. Institutionele spelers krijgen nu de regelgevende zekerheid die ze nodig hebben om met Ripple te werken. Banken kunnen XRP gebruiken als bridge valuta voor internationale overboekingen zonder juridische risico’s.

Bovendien biedt de MAS-goedkeuring geloofwaardigheid richting andere markten. Als een van de strengste toezichthouders ter wereld groen licht geeft voor crypto, volgen andere jurisdicties vaak. Deze domino werking kan crypto adoptie versnellen in heel Azië.

Het Ripple nieuws komt op het juiste moment. Banken zoeken alternatieven voor verouderde SWIFT systemen. De traditionele infrastructuur kost veel tijd en geld. XRP biedt een modern alternatief dat past bij de digitale economie.

De beste altcoins met regelgevende duidelijkheid

De crypto-markt waardeert projecten met heldere regelgeving steeds meer. Bitcoin blijft dominant, maar de beste altcoins zoals XRP winnen terrein door praktische toepassingen. Ripple focust op daadwerkelijk gebruik in plaats van speculatie.

Deze strategie betaalt zich uit. Terwijl veel projecten worstelen met onduidelijke wetgeving, bouwt Ripple aan een netwerk van gelicenseerde partnerships. Singapore is daar een perfect voorbeeld van.

