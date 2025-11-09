Nieuwe technische data wijzen erop dat XRP mogelijk aan de vooravond staat van een verschuiving in marktaandeel. Volgens de bekende crypto-analist Egrag Crypto toont de langetermijngrafiek een patroon dat kan duiden op een aanstaande stijging van de XRP dominantie. Sinds 2021 bevindt XRP zich al in een stijgende consolidatie. Kan dit de XRP koers versterken ten opzichte van andere crypto tokens?

XRP koers toont langzame opbouw in dominantie

De analyse van Egrag Crypto is gebaseerd op een logaritmische grafiek die de marktaandelen van XRP vergelijkt met die van de totale cryptomarkt. De trendlijnen bewegen langzaam omhoog, wat duidt op een stabiele opbouw van kracht.

Volgens Egrag ligt het kantelpunt bij een doorbraak boven het consolidatiegebied. Hij verwijst daarbij naar eerdere XRP marktfases waarin vergelijkbare patronen tot sterke verschuivingen in dominantie leidden.

De crypto-analist gebruikt Fibonacci extensieniveaus om deze mogelijke doelen in kaart te brengen. Op basis daarvan ligt de volgende zone tussen 21% en 27% dominantie. Dit scenario noemt hij de ‘KABOOM fase’. Volgens historische data slaagt ongeveer 50% van vergelijkbare patronen erin daadwerkelijk door te breken.

Technische structuur en huidige context XRP koers

De XRP dominantie beweegt momenteel rond 4 à 5%. De XRP koers staat ongeveer 10% lager dan een week geleden en 19% lager dan een maand eerder. Deze terugval wijst erop dat de XRP markt zich in een vroege, corrigerende fase bevindt.

Crypto-analisten zien boven de huidige prijszone relatief weinig weerstand. Zodra XRP boven de eerste weerstand uitbreekt, kan het momentum versnellen doordat het aanbod van de bears afneemt.

Deze technische structuur duidt op een mogelijke uitbraak, maar een bevestiging ontbreekt nog. Zolang de dominantie van XRP onder de 6% blijft, blijft het scenario onvoltooid. Volgens Egrag ligt de kans op succes tussen 50% en 55%, wat betekent dat dit patroon ook kan falen.

Als XRP er inderdaad in slaagt om boven de huidige weerstand uit te breken en de dominantie richting 6% beweegt, kan dit het begin zijn van een krachtige opwaartse trend.

