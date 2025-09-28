Nieuwe data toont dat de XRP koers onder druk staat na recente tests van de Bull Market Support Band. Historische patronen laten zien dat dit niveau eerder tot forse prijsdalingen leidde. De belangrijkste vraag is nu of de XRP koers opnieuw wegzakt richting het gebied tussen $2,08 en $2,37.

XRP koers toont herhaling van eerdere retracements

Crypto-analist EGRAG wijst erop dat de XRP koers in april 2025 een terugval van 24% liet zien nadat de Bull Market Support Band werd geraakt. In juni volgde een correctie van 13%.

Wanneer deze bewegingen worden gemiddeld, komt daar een verwachte prijsdaling van ongeveer 18,5% uit. Dit kan de XRP koers rond $2,21 brengen, een prijszone die eerder als steun fungeerde.

Een nieuwe correctie van dezelfde orde kan dus opnieuw leiden tot een neerwaartse koersbeweging in dit gebied. De prijszone tussen $2,08 en $2,37 vormt daarmee het speelveld waar de bears en bulls elkaar treffen.

#XRP – Today I Want to Be a #Bear 🐻 : ⚪️From my post on September 25, 2025, titled “#XRP – Patterns Repeat, But You Keep Ignoring It!” 📊, let’s take a closer look at how #XRP has reacted on the daily timeframe when interacting with the Bull Market Support (BMSB). ⚪️Key… https://t.co/hm2HAOIwrJ pic.twitter.com/SZ2F3o6yWh — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 27, 2025

Belangrijke niveaus voor de XRP koers

Volgens analyses liggen er drie scenario’s op tafel. Een zwakke daling van ongeveer 13% brengt de XRP koers rond $2,37. Een gemiddelde correctie van 18,5% wijst op $2,21. Een stevige terugval van 24% kan de koers naar $2,08 duwen. Vooral traders die flink gebruikmaken van leverage lopen in dit gebied risico’s door mogelijke liquidaties.

Daarnaast wordt $1,90 genoemd als een belangrijk niveau op de driedaagse grafiek. Een daling daaronder wijst erop dat de bredere opwaartse trend is uitgeput. Dit wordt echter nog niet als het meest waarschijnlijke scenario gezien.

Korte termijn volatiliteit kan XRP leverage resetten

De prijszone tussen $2,08 en $2,37 zal volgens crypto-analisten tot een verhoogde volatiliteit leiden. Liquidaties en stoploss triggers zorgen hier vaak voor scherpe bewegingen. Dit kan resulteren in een reset van leverage posities.

Ondanks deze druk verandert de bredere structuur van Ripple niet direct. Institutionele geldstromen en de groeiende adoptie van XRP tokens ondersteunen nog altijd de fundamentele positie van het netwerk. Een tijdelijke terugval in de XRP koers hoeft dit grotere plaatje dus niet te ondermijnen.

