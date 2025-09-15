De XRP koers heeft een duidelijke uitbraak laten zien uit een falling wedge patroon en beweegt nu boven de belangrijke grens van rond $3. Dit technische signaal wordt gezien als een sterk teken dat de bulls het momentum in handen hebben. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort nog verder stijgen?

XRP koers houdt stand boven $3

Een falling wedge is een patroon waarbij de prijs langzaam daalt binnen twee convergerende lijnen. Het staat vaak bekend als een omkeerpatroon, waarbij een uitbraak naar boven een trendverandering bevestigt.

Na weken van consolidatie in een neerwaarts kanaal wisten de bulls de druk op XRP te doorbreken. De XRP koers kwam daardoor los van dit patroon en beweegt sindsdien rond de $3. Dit wijst erop dat de bulls bereid zijn hogere prijsniveaus te verdedigen.

$XRP textbook breakout 📈 Falling wedge consolidation holding firmly above key support, was the first trigger. The next couple of days could offer a fresh long setup depending on Bitcoin’s next move. I’m watching for a clean retest of support before the next leg higher. 👀 https://t.co/cFXnLpObzz pic.twitter.com/Hmw53Oj29N — Hardy (@Degen_Hardy) September 14, 2025

Technische analyses ondersteunen de doorbraak

De technische basis onder deze koersbeweging was sterk. Het Ripple token vond herhaaldelijk steun tussen $2,60 en $2,80. Elke keer dat de bears de koers naar dit gebied brachten, kwamen de bulls terug. Hierdoor nam de druk binnen het patroon steeds verder toe tot er geen ruimte meer was.

Deze doorbraak van XRP boven $3 gaf een nieuw signaal van kracht. Belangrijk hierbij is dat de koers zich direct boven dit niveau weet te consolideren. In technische analyses geldt vaak dat een terugtest van de voormalige weerstand bevestigt of de uitbraak standhoudt. Wanneer de bulls erin slagen dit niveau vast te houden, kan de koersbeweging verder versnellen.

Fundamentele ontwikkelingen van Ripple versterken het momentum

Naast de technische analyses speelt ook de fundamentele kant mee. Ripple breidt zijn rol alsmaar verder uit in internationale betalingen en tokenisatie. Deze ontwikkelingen vergroten de reële toepassing van XRP tokens binnen het financiële systeem.

Volgens traders zorgt deze combinatie van fundamentele en technische factoren voor extra vertrouwen In Ripple bij zowel retail investeerders als institutionele partijen.

