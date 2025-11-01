De verkoopactiviteit van grote en ervaren XRP holders is de afgelopen weken sterk toegenomen. Nieuwe on-chain data van Glassnode laat zien dat het dagelijkse bestedingsvolume van deze longterm holders steeg van ongeveer $38 miljoen naar $260 miljoen. Deze stijging van meer dan 580% wijst op een duidelijke verschuiving van holden naar verkopen. Kan de XRP koers hierdoor verder onder druk komen te staan?

De whales domineren de XRP distributiefase

Volgens Glassnode zijn vooral de whales, oftewel wallets met grote XRP tegoeden, verantwoordelijk voor de recente uitstroom. Deze beleggers kopen meestal in periodes van lage volatiliteit en verkopen wanneer de markt stijgt. Hun gedrag bepaalt vaak het middellangetermijn koersverloop van XRP.

De huidige trend laat zien dat de XRP markt een distributiefase ingaat. In zo’n fase brengen ervaren investeerders hun winst veilig binnen na een eerdere rally. Dat gebeurt meestal vlak voordat de markt een nieuwe balans zoekt tussen de bulls en bears.

Since early August, XRP price has dropped from $3.3 to $2.4 (-27% 🔽).

At the same time, long-term holders who accumulated before Nov 2024 ramped up their spending by ~580%, from $38M/day to $260M/day (7D-SMA) A clear sign of seasoned traders exiting and adding pressure to… pic.twitter.com/q5h02AsdrJ — glassnode (@glassnode) October 31, 2025

De XRP verkoopdruk vertaalt zich in lagere volumes

De sterke stijging in bestedingen van oudere wallets betekent volgens Glassnode geen paniekverkoop. Het gaat eerder om winstnemingen na maanden van stijgende prijzen. In eerdere cycli leidden vergelijkbare patronen vaak tot tijdelijke correcties, gevolgd door een stabilisatieperiode.

Whales maken gebruik van deze momenten om posities te herverdelen. Dit gedrag beïnvloedt niet alleen de XRP koers, maar ook de liquiditeit op exchanges. Als grote wallets tegelijkertijd verkopen, stijgt het handelsvolume kortstondig en beweegt de XRP prijs richting een nieuw marktevenwicht.

XRP koers rond $2,49 na forse maanddaling

Na een koersdaling van bijna 16% in de afgelopen maand beweegt de XRP koers nu rond $2,49. Ondanks de recente stabilisatie blijft de verkoopdruk zichtbaar op de markt. Crypto-analist Altcoin Gordon noemde $2,69 als een mogelijk steunpunt, maar dat niveau is inmiddels al doorbroken.

Als de institutionele vraag toeneemt, kan de XRP markt zich op korte termijn herstellen. Voorlopig wijst de on-chain data echter op voortgezette winstnemingen door grote XRP holders.

$XRP finding key support at a key level. Targeting $2.69 next. Do you understand? pic.twitter.com/eaUuMwOvDe — Gordon (@AltcoinGordon) October 30, 2025

