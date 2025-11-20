De XRP koers bevindt zich op een cruciaal moment nu er sterke consolidatie plaatsvindt onder belangrijke weerstandsniveaus. Zowel tegen de USD als de BTC pair test XRP momenteel technische grenzen die de richting voor de komende weken kunnen bepalen. Wat gaat Ripple doen in de aanloop naar 2026?

XRP crash en druk bij steunniveau

De XRP koers blijft momenteel handelen binnen een descending channel, waarbij de koers opnieuw is teruggevallen naar de onderste grens rond de $2,10 – $2,20. Deze zone fungeerde de afgelopen maanden als belangrijke regio waar vraag ontstond, maar staat nu onder zware druk. Een duidelijke doorbraak naar beneden zou volgens analisten de weg kunnen openen naar het volgende steunpunt rond $1,80.

Zolang XRP onder zowel de 100-daagse als 200-daagse Moving Averages blijft (beide rond $2,60), blijft de trend op korte termijn bearish. Een herstel boven dat niveau zou de eerste bevestiging zijn dat de bulls de controle terugwinnen.

Technische signalen en weerstand

Technische indicatoren wijzen op een gebrek aan richting. De Relative Strength Index (RSI) beweegt rond neutrale niveaus, terwijl het handelsvolume gedaald is tot een van de laagste punten van de maand. Dit duidt op marktverwarring. Kopers wachten op bevestiging van een bodem, terwijl verkopers nog niet genoeg kracht tonen voor een doorbraak.

Een bounce vanaf de huidige zone blijft mogelijk zolang het $2,10 niveau standhoudt. Toch kan het uitblijven van volumetoename betekenen dat de consolidatie doorgaat tot er ander nieuws of factoren ingrijpen.

Ook tegenover Bitcoin bevindt XRP zich bij een technisch kantelpunt. De coin stuit herhaaldelijk op weerstand rond 2400 SAT, een gebied dat samenvalt met de 100- en 200-daagse gemiddelden. Tot nu toe lukt het kopers niet om daar structureel doorheen te breken, terwijl de RSI rond 52 blijft hangen.

Een overtuigende breakout boven 2400 SAT zou ruimte kunnen geven richting 3000 SAT. Maar een afwijzing op dit niveau kan leiden tot een terugval naar de 2000 SAT steunzone als Bitcoin dominantie opnieuw toeneemt.

ETF-lanceringen als katalysator

De markt kijkt intussen naar de lanceringen van XRP ETF’s die deze week op de agenda staan. Nieuwe producten van onder meer Franklin Templeton en Bitwise kunnen de liquiditeit in XRP vergroten en zo een boost op korte termijn veroorzaken. Historisch gezien leidt goedkeuring van ETF’s vaak tot een tijdelijke stijging in handelsvolume en volatiliteit, vooral als instroomcijfers positief blijken.

Big news: The Bitwise XRP ETF is set to begin trading on NYSE tomorrow with the ticker $XRP. It has a management fee of 0.34%, which is waived for the first month on the first $500M in assets. This product brings investors spot exposure to XRP, the crypto asset that aims to… pic.twitter.com/0GLR37NnuI — Bitwise (@BitwiseInvest) November 19, 2025

Toch waarschuwen analisten dat dit effect beperkt kan blijven zolang de bredere markt zwak blijft. Bovendien kunnen macro-economische factoren zorgen voor extra druk op de koers. Het is nu vooral afwachten op positief Ripple nieuws wat XRP weer positief sentiment kan geven.

Verwachting voor de komende tijd

De markt blijft verdeeld over de Ripple koersverwachting. In een bullish scenario houdt de steun bij $2,10 – $2,20 stand. Daarna kan de koers herstellen richting $2,26 en mogelijk uitbreken boven $2,60 om nieuw momentum op te bouwen.

In het bearish geval verliest XRP deze steun en zakt de koers naar $2,03, of zelfs $1,80, als de verkoopdruk toeneemt. Voor nu lijkt de token gevangen tussen twijfel en potentie. Komende ETF-beslissingen en macrobesluiten zouden de aanzet kunnen vormen richting de volgende grote beweging.

