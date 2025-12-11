XRP zakt hard weg en noteert zelfs kort onder BNB, terwijl de markt zich afvraagt wat Ripple vandaag gaat doen. Ondanks meer dan $1 miljard aan ETF-instroom kelderen netwerkactiviteit, open interest en sentiment, waardoor het technische plaatje duidelijk bearish blijft. Hieruit rijst dan ook de vraag: wat gaat Ripple doen?

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

XRP koers hard onderuit, daalt onder BNB

XRP, een van de meest populaire altcoins, kleurt momenteel rood op alle timeframes, blijkt uit recente gegevens van CoinGecko.

De koers staat 3,1% lager dan 24 uur geleden, 7,1% lager dan een week geleden, bijna 19% lager dan een maand geleden en zelfs 12,5% in de min sinds het begin van het jaar. BNB, de native token van het BNB Chain-ecosysteem, wist XRP eerder vandaag zelfs kortstondig voorbij te gaan qua marktkapitalisatie.

Deze underperformance is opvallend, zeker omdat XRP juist zou moeten profiteren van de sterke ETF-hype.

Zo hebben XRP-ETF’s inmiddels al meer dan $1 miljard aan netto-activa bereikt. Ondertussen staan er meer spotproducten in de startblokken, onder andere van aanbieders zoals Canary Capital. Ondanks deze positieve instroom ziet het netwerk van Ripple er momenteel bearish uit.

XRP fees kelderen naar laagste niveau sinds 2020

De totale dagelijkse transactiekosten op de XRP Ledger (XRPL) zijn sinds het begin van het jaar scherp gedaald, zo blijkt uit on-chaingegevens van Glassnode.

Volgens Glassnode zijn de totale transactiekosten op XRP gedaald naar ongeveer 650 XRP per dag, terwijl dit op 9 februari nog rond de 5900 XRP per dag lag. In een bericht op X op donderdag voegde Glassnode toe dat dit een daling van 89% betekent, wat niveaus zijn die we voor het laatst zagen in december 2020.

De daling in transactiekosten valt samen met een sterke terugval in de futures open interest (OI) van XRP. Die zakte van 1,75 miljard XRP begin oktober naar 0,74 miljard XRP, een daling van 59%.

In combinatie met dalende funding rates, van 0,01% naar 0,001% (7D-SMA), wijst dit op afnemend vertrouwen bij derivatenhandelaren in het herstelvermogen van XRP.

Daarnaast is ook het sociale sentiment rondom XRP weggezakt naar de ‘fear zone’, het hoogste FUD-niveau sinds begin oktober. Toch stellen sommige analisten dat dergelijke sentimentdips in het verleden vaak voorafgingen aan een forse XRP rally. Laten we het technische plaatje beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van XRP.

Wat gaat Ripple doen vandaag?

De 4-uursgrafiek oogt bearish, aangezien de munt de afgelopen zeven dagen 7% van zijn waarde heeft verloren. Op het moment van schrijven handelt XRP rond $2,01, nadat het een paar uur geleden nog de supportzone van $1,90 opnieuw heeft getest.

De momentumindicatoren blijven zwak en wijzen erop dat de bears de controle behouden. De RSI staat op 38, wat suggereert dat XRP richting het ‘oversold’ gebied beweegt als de neerwaartse trend aanhoudt.

Ook de MACD-lijnen zijn dinsdag de negatieve regio binnengegaan, wat een verkoopsignaal geeft dat nog steeds geldig is. Als de verkoopdruk doorzet, zou XRP opnieuw het dieptepunt van 21 november rond $1,81 kunnen testen. Daarnaast lijkt XRP een bearish patroon te gaan vormen:

XRP vormt een bearish patroon richting de $1,61

De prijstechnische signalen voor de XRP koers wijzen eveneens op een mogelijke verdere daling als het ‘descending triangle’ patroon wordt voltooid. De onderstaande grafiek laat zien dat het neerwaartse risico toeneemt zodra de koers onder de supportlijn van de driehoek zakt, rond de $2.

Het koersdoel van het patroon, berekend door de hoogte van de driehoek op te tellen bij het uitbraakpunt, komt uit op ongeveer $1,70. Dat betekent een mogelijke daling van 15% ten opzichte van de huidige koers. Als die niet houdt, kunnen de verliezen zich verder uitbreiden richting $1,61.

