De XRP koers staat nu op $2,91, een daling van 0,73% sinds gisteren. Toch ligt de focus niet zozeer op deze kleine dip, maar op de enorme bewegingen van XRP whales die de Ripple koers richting een cruciale prijstest sturen. Wat gaat Ripple doen bij dit kantelpunt?

XRP Whale activiteit bepaalt de toon

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de XRP koers niet alleen afhankelijk is van het bredere sentiment in de crypto markt. Grote wallets met miljoenen tokens hebben hun posities fors uitgebreid. Data laat zien dat whales meer dan 10% van de totale supply controleren en dat aandeel blijft groeien.

🚨A dormant whale woke up after 5 years and sold 24,000 BTC for #XRP. That single move crashed Bitcoin to $112K and erased $45B in market value.🔥 The entity still holds 152,874 $BTC from wallets with funds dating back 6 years.🐳 They are preparing to buy more $XRP! 🐳 pic.twitter.com/Y1alzPk9Vv — RACO XRP (@RACO_XRP) August 25, 2025

Juist tijdens een periode van onzekerheid in de markt hebben deze investeerders toegeslagen. Elke dip onder de $3 werd benut om extra tokens op te pikken. Dit patroon zorgt voor stevige koopdruk onder de Ripple koers en verkleint de kans op een diepe terugval. Voor veel analisten is dit een teken dat er iets groters in voorbereiding is.

XRP koers test de grens rond $3

Technisch gezien is de zone rond $3 tot $3,10 de plek waar de strijd nu wordt uitgevochten. Hier ligt een zware weerstand die al meerdere keren standhield. De RSI blijft neutraal, wat aangeeft dat er ruimte is voor een nieuwe beweging omhoog. Tegelijk laat het orderboek zien dat er flinke koopblokken klaarliggen rond $2,80-$2,85. Dat maakt dit de steunzone waar traders scherp op letten.

Een overtuigende uitbraak boven $3,10 zou de deur openen naar $3,40 en later zelfs $3,60. Maar zakt de XRP koers onder de $2,72, dan kan dat juist een nieuwe golf verkoopdruk ontketenen. Het is precies dit spanningsveld dat de huidige markt zo interessant maakt.

Ripple koers blijft opvallend stabiel in zwakke markt

Opvallend genoeg beweegt de Ripple koers de laatste dagen minder heftig dan Bitcoin en Ethereum. Waar de BTC koers onder belangrijke steunniveaus dook, bleef XRP dicht bij haar kernzone rond $3. Dit bevestigt dat de crypto veerkracht toont in een periode waarin de crypto markt onder druk staat.

Volgens meerdere crypto analisten heeft dit te maken met de rol van Ripple in de betalingssector. Terwijl veel tokens puur speculatief worden verhandeld, wordt XRP steeds meer gebruikt in real world toepassingen. Nieuwe initiatieven zoals een XRP creditcard met beloningen en de opkomst van Ripple’s eigen stablecoin versterken dit fundament.

Wat gaat Ripple doen bij een ETF beslissing?

Naast de whale accumulatie speelt er nog iets anders dat de XRP koers in beweging kan zetten. De verwachting van een spot-ETF. Grote vermogensbeheerders hebben aanvragen ingediend en een beslissing kan de komende maanden vallen. Wordt die goedgekeurd, dan kan miljarden aan institutioneel kapitaal de markt in stromen.

🚨BREAKING: Canary has filed for a spot “American-Made Crypto ETF” to hold coins developed, mined or operated within the United States! 🇺🇸#XRP IS MADE IN AMERICA🇺🇸 pic.twitter.com/GjOeNEY8aW — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 25, 2025

Voor XRP whales zou dit de perfecte bevestiging zijn van hun huidige strategie. De kans is groot dat zij hun posities juist vasthouden om maximaal te profiteren van de potentiële instroom. Dat maakt de vraag “Wat gaat Ripple doen?” nog relevanter, kiest het bedrijf zelf voor meer directe betrokkenheid bij de markt of laten ze de whales het werk doen?

XRP whale patronen

Het belang van whales kan nauwelijks worden onderschat. Elke keer dat er miljoenen XRP van beurzen verdwijnen richting cold wallets, wijst dat op lange termijn accumulatie. Historisch gezien zijn dit vaak de momenten waarop een nieuwe rally in voorbereiding is.

Aan de andere kant geldt ook dat plotselinge grote transfers naar beurzen juist verkoopdruk aankondigen. Voorlopig overheerst echter het eerste scenario: accumulatie. Dat verklaart waarom de Ripple koers ondanks de recente crypto crash relatief stabiel bleef.

Korte termijn vs lange termijn

Voor traders ligt de focus nu op de vraag of de XRP koers de $3 barrière overtuigend weet te doorbreken. Op korte termijn bepaalt dat of er een snelle stijging richting $3,40 komt, of juist een terugval naar $2,70. Voor lange termijn investeerders gaat het meer om de structurele trend.

Met de toenemende rol van Ripple in internationale betalingen, de mogelijke komst van een ETF en de duidelijke whale accumulatie zijn er sterke signalen dat XRP zich aan het voorbereiden is op een grotere beweging. De komende weken kunnen belangrijk worden om te bepalen of deze munt zich echt losmaakt van de rest van de markt.

XRP op de rand van een doorbraak

De XRP koers bevindt zich op een kritiek punt. Whale activiteit geeft aan dat er vertrouwen is in een doorbraak, ondanks de zwakte in de bredere crypto markt. Technische niveaus wijzen op $3,10 als belangrijke zone, terwijl $2,72 de steun vormt die niet gebroken mag worden.

$25 is the most logical price target for #XRP this bullrun! pic.twitter.com/I8UEqmtS0o — CryptoBull (@CryptoBull2020) August 24, 2025

Wat gaat Ripple doen? Dat is de vraag die boven de markt hangt. Als de whales gelijk krijgen en de weerstand breekt, kan de Ripple koers in korte tijd flinke stappen maken. Maar mocht de steun falen, dan ligt een terugval voor de hand. De komende weken worden beslissend voor de richting van XRP. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto die gaan stijgen naast XRP.

Nieuwe kansen voor traders

