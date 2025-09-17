De XRP koers staat opnieuw op scherp. Na een breakout boven een langdurige neerwaartse trendlijn test de coin nu een cruciale zone. Volgens crypto analist EGRAG CRYPTO hangt het lot van Ripple aan een paar kritieke koersniveaus. Wat gaat Ripple doen? De komende dagen kunnen het verschil maken tussen een doorbraak naar $3,70 of een correctie richting $2,65.

Ascending triangle en descending channel

Technisch gezien brak XRP recentelijk uit een ascending triangle patroon, een structuur die vaak voorafgaat aan opwaartse bewegingen. De breakout leidde tot een klim boven de bovenkant van een langdurig descending channel. Inmiddels test de koers echter opnieuw de bovenkant van die zone. Dit is een belangrijk moment waarop wordt bepaald of de rally standhoudt of instort.

#XRP Cross & Push 🧵( What’s Next): Here’s a step-by-step breakdown of how I built my analysis and anticipated the upcoming move under the post Titled ” Cross & Push)📊🔍 Go through the thread and take a look! 🧵✨and get into the details and explore what’s likely to happen… pic.twitter.com/wTuisEjziF — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 16, 2025

Volgens EGRAG CRYPTO is de steun rond $2,85 voorlopig stevig, maar een doorbraak omlaag kan XRP terugduwen naar $2,65. Aan de bovenkant liggen weerstanden bij $3,02, $3,07 en $3,13. Een dagelijkse sluiting boven die laatste niveaus zou volgens de analist de bearish signalen neutraliseren en ruimte maken voor een nieuwe bullish golf.

Twee scenario’s voor de XRP koers

EGRAG schetst twee duidelijke scenario’s voor de komende periode. In het eerste scenario zakt XRP onder $2,85 en test het de zone rond $2,65. Dit zou wijzen op een tijdelijke correctie, mogelijk gevolgd door een bounce, mits kopers erin slagen de koers daarna terug boven de $3,02 te tillen. Pas boven $3,13 ontstaat technisch gezien ruimte voor een nieuwe opwaartse trend.

(8/10) Yes, Potential Bearish Cross Ahead ⚠️📉 Don’t shoot the messenger, but here’s what the potential next move looks like: we might dip as low as $2.65. 😬 I know many are anticipating a rate cut, but typically, markets tend to react in the opposite direction. 🌀 To avoid… pic.twitter.com/xyjmiP3iWK — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 16, 2025

In het tweede, meer bullish scenario blijft XRP boven $2,85 en begint het aan de klim richting $3,13. Wordt die grens gebroken, dan ligt een breakout naar $3,70 binnen bereik. Dat zou kunnen leiden tot een bredere rally in de altcoin markt, vooral als andere sterke coins dat momentum ondersteunen.

Beide scenario’s zijn technisch valide, en het is de markt die uiteindelijk beslist. Voor traders betekent dit dat ze de komende dagen extra alert moeten zijn op volume, candlestick formaties en reacties op de weerstandszones.

Technische indicatoren en strategische niveaus

Kijkend naar indicatoren biedt de 100-daagse exponentiële moving average (EMA) op dit moment nog steun. De 21 EMA begint echter af te vlakken. Als deze twee lijnen elkaar naar beneden kruisen, kan dat de verkoopdruk verhogen. Het belang van een dagelijkse sluiting boven $3,07 en $3,13 wordt daarmee nog groter.

(7/10) The 100 EMA is holding strong, along with the top edge of the descending channel! 📈💪 I initially hoped that $3.02 would hold, but it didn’t. Now, we need to focus on closing above $3.02 as the first sign of strength. 🌟 Once we achieve that, the next target is $3.07 to… pic.twitter.com/9H78Fm3BKB — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 16, 2025

De Elliott Wave analyse, waar EGRAG ook op wijst, ondersteunt het idee van een aankomende beslissing. Zowel de opbouw van de huidige structuur als het herstel van sentiment onder traders wijst op een keerpunt in de marktstructuur.

In de praktijk betekent dit dat XRP zich in een crypto pump-en-dump gevoelig gebied bevindt. Een plotselinge piek boven $3,13 kan een nieuwe golf aan instroom activeren. Maar als de koers daar wordt afgewezen, is een scherpe terugval echter ook realistisch.

Wat gaat Ripple doen?

De komende candles zijn bepalend voor de richting van de Ripple koers. Blijft de steun rond $2,85 intact en slaagt XRP erin om weerstandsniveaus met kracht te doorbreken, dan is een hernieuwde stijging aannemelijk. Maar faalt de token in deze test, dan is een terugval naar een eerdere koersrange waarschijnlijk.

Voor traders is het nu belangrijk om de key levels strak in de gaten te houden. $2,85, $3,02, $3,07 en $3,13 vormen de zones waarop actie ondernomen moet worden. De XRP koers staat dus duidelijk op een kruispunt, en de richting wordt binnenkort bepaald. Ook de komende rentebeslissing van de Federal Reserve kan duidelijkheid geven over welke crypto er gaat stijgen.

