Hoe kan Ripple zijn beste jaar ooit neerzetten, terwijl de XRP koers juist wegzakt? In 2025 won het bedrijf eindelijk de SEC-zaak, kwamen er grote overnames bij en gingen de eerste Amerikaanse XRP-ETF’s live. Toch daalde de Ripple koers van $2,32 naar ongeveer $2,20.

Volgens analisten heeft dat vooral te maken met het buy the rumor, sell the news effect: het goede nieuws was vooraf al ingeprijsd, waardoor de markt afkoelde toen de aankondigingen eenmaal kwamen. Daardoor spreken sommigen zelfs van een lichte XRP crash, al blijven de fundamenten sterk en blijft er genoeg interessant Ripple nieuws om in de gaten te houden.

Waarom 2025 voor Ripple zo belangrijk was

Het belangrijkste moment dit jaar was de afronding van de SEC-zaak. Die duidelijkheid gaf Ripple ruimte om opnieuw te investeren in groei. Niet veel later nam het bedrijf Hidden Road en GTreasury over, en ook Rail werd toegevoegd aan het ecosysteem. Deze stappen versterken Ripple’s positie in betalingsinfrastructuur en institutionele dienstverlening en zorgen dat de Ripple koers steeds meer losstaat van alleen marktgevoelens.

De lancering van de XRP-ETF’s was een nieuwe mijlpaal. Binnen een paar weken stroomde er meer dan $660 miljoen in, wat laat zien dat grote partijen nog steeds interesse hebben. Toch bleef de koersreactie uit. Dat roept de logische vraag op: wat gaat Ripple doen om die kloof tussen bedrijfsresultaten en de XRP koers te dichten?

Waarom stijgt XRP niet? Het sentiment werkt tegen

De belangrijkste reden waarom de XRP koers niet meebeweegt, ligt volgens analisten bij het sentiment. Veel beleggers rekenden op een sterke rally na de ETF-lanceringen en het einde van de SEC-zaak, maar toen die uitbleef, besloten grote wallets en bekende whales winst te nemen. Die verkoopdruk dempte elke opleving, waardoor het vertrouwen van kleinere beleggers verder verzwakte. In recente analyses over de XRP verwachting wordt dit bevestigd: de fundamentals staan sterk, maar de markt wacht op een duidelijke katalysator voordat de koers weer echt kan aantrekken.

In een recent artikel over het stijgende XRP ETF-volume werd benadrukt dat de instroom naar de ETF’s nog altijd groot is. Toch vertaalt dat zich niet in prijsactie, omdat de markt als geheel afwachtend blijft. De macro-economische onzekerheid, vooral rond potentiële renteverlagingen, helpt daarbij ook niet. Daardoor zie je dat niet alleen XRP, maar ook andere grote altcoins moeite hebben om echt momentum te vinden.

Wat heeft XRP nodig in 2026?

Voor een nieuwe trend is meer nodig dan goed nieuws. XRP beweegt al jaren sterk mee met Bitcoin, dus een bredere marktopleving zou vanzelf helpen. Een ander belangrijk signaal kan komen vanuit de ETF’s: als de instroom verder groeit, geeft dat vertrouwen aan zowel institutionele als retailbeleggers en kan de Ripple koers structureel herstellen.

Daarnaast kan utiliteit opnieuw belangrijk worden. Ripple heeft dit jaar veel aan zijn infrastructuur gewerkt. Als bedrijven die systemen daadwerkelijk op grotere schaal gaan gebruiken, neemt de vraag naar XRP vanzelf toe. Veel beleggers letten daarom niet alleen op de koers van vandaag, maar ook op wat gaat Ripple doen om adoptie te stimuleren en gebruik van zijn technologie te vergroten.

Expert targets voor december en 2026

Marktanalisten geven aan dat er diverse scenario’s beschikbaar zijn. Experts verwachten voor december een mogelijk herstel tussen de $2,60 en $2,80, op voorwaarde dat de markt kalmer wordt en de instroom van ETF’s blijft toenemen. Voor 2026 zijn de verwachtingen uiteenlopend: de optimistische scenario’s voorzien in een stijging van $3,20 tot zelfs $3,80, terwijl meer voorzichtige analisten verwachten dat de waarde tussen $1,70 en $2,30 zal liggen, vooral als de macro-economische druk aanhoudt.

Bitcoin Hyper: een optie voor traders die meer beweging zoeken

Terwijl XRP vooral consolideert, richten sommige traders zich op projecten die sneller bewegen. Bitcoin Hyper (HYPER) is daar een goed voorbeeld van. De coin staat bekend om zijn snelle koersreacties, vaak direct beïnvloed door community-hype en activiteit op sociale media. Daardoor heeft Bitcoin Hyper een heel andere dynamiek dan grotere munten zoals XRP.

Voor traders die actief inspelen op momentum blijft Bitcoin Hyper interessant. De combinatie van een betrokken community, regelmatige updates en hoge volatiliteit zorgt ervoor dat de coin vaak in trending lijsten verschijnt. Daardoor biedt Bitcoin Hyper een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die naast hun langetermijnposities ook iets willen dat sneller beweegt.