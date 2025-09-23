De XRP koers kreeg extra aandacht na een analyse van crypto-analist Ali Martinez (@ali_charts). Hij zei dat de koers richting $3,60 kan bewegen als de steun rond $2,71 standhoudt. Deze opmerking kwam kort nadat het handelsvolume in 24 uur met 165% was gestegen, volgens Coinbase data van 16 september 2025. Kan de XRP koers dit belangrijke niveau vasthouden?

XRP koers stijgt op hoog handelsvolume

Het plotselinge volume van XRP steeg veel sneller dan bij andere vooraanstaande crypto tokens. Voorstanders zagen dit als een teken dat de bulls opnieuw kracht vinden. Toch wezen sommige marktwaarnemers op het risico van kunstmatig opgeblazen handelsactiviteit.

NPR meldde op 17 september dat er aanwijzingen zijn voor mogelijk wash trading, waarbij transacties zonder echt kapitaal vooral het volume laten oplopen.

Deze situatie maakt de vergelijking met eerdere koersbewegingen van XRP relevant. Ook toen ging een stijging in volume vaak vooraf aan scherpe swings. Het verschil dit keer is dat de steun rond $2,71 samenviel met verhoogde marktinteresse, wat extra gewicht gaf aan dit prijsniveau.

Gemengde signalen in de technische analyse van XRP

De TradingView indicatoren tonen een verdeeld beeld. Korte termijn candles wijzen eerder op een selling pressure, terwijl de langere termijn nog altijd koopkansen laat zien. Zulke gemengde signalen zorgen ervoor dat de bears en bulls momenteel dicht bij elkaar liggen.

Daarbij speelt mee dat de inflatie wereldwijd rond de 2 tot 3% blijft. Dit drijft sommige investeerders naar digitale activa als alternatieve opslag van waarde. In dit klimaat blijft de vraag naar XRP tokens bestaan, ook al is de koers gevoelig voor plotselinge veranderingen door whales en grote exchanges.

If $XRP holds above $2.71, buying pressure could build for a rebound to $3.60. pic.twitter.com/fVY5voAuux — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

XRP koers blijft onder spanning

De XRP koers beweegt momenteel dicht bij de genoemde steun van $2,71. Het volume en de gemengde technische signalen maken duidelijk dat dit punt bepalend is voor de richting van de komende beweging.

Als laatste is er nog het volgende opvallende detail te melden: recente ETF aanvragen van grote marktspelers zoals Grayscale en Bitwise wijzen op een mogelijke katalysator die de XRP koers richting $3,70 of zelfs hoger zou kunnen stuwen.

