De Ripple koers heeft over het afgelopen weekend zijn goede momentum voort weten te zetten. Hierdoor komt het ook steeds dichter in de buurt van een nieuwe recordhoogte. Nieuwe geruchten over een ETF en een tweet van Trump lijken nu nog meer stijgingen met zich mee te brengen. Kan de Ripple koers $4 worden?

Ripple koers maakt indruk met stijging van 65%

Op het moment van schrijven is de Ripple koers $3,53 waard. Hiermee is het al meer dan 17,7% gestegen ten opzichte van vorige week en maar liefst 65,4% ten opzichte van vorige maand.

Ripple is nu dan ook een van de best presterende crypto’s uit de top 10 van de cryptomarkt. Het moet over de afgelopen week alleen Dogecoin achter zich laten. Dogecoin wist met 28,9% te stijgen.

Deze optimistische ontwikkeling voor de Ripple koers lijkt plaats te vinden in een fase waarin de gehele altcoin markt een flinke opmars weet door te maken. Maar het is niet alleen het momentum van de bredere altcoin markt dat XRP omhoog helpt. Ook de ontwikkelingen binnen zijn technische fundament hebben al tot de nodige winsten geleid.

Belangrijke ontwikkelingen helpen Ripple koers omhoog

Een van de belangrijkste redenen waarom Ripple recentelijk indruk heeft weten te maken is de aankomende stopzetting van de Ripple vs SEC rechtszaak. Deze rechtszaak legt al sinds het begin van 2020 de nodige druk op de Ripple koers. Deze stopzetting brengt een einde aan onzekerheid rondom de legitimiteit van XRP en biedt daarmee een toekomst die veelbelovend is.

Hier houdt het echter niet bij op, want er hebben een tweetal ontwikkelingen plaatsgevonden die de Ripple koers nog verder omhoog kunnen helpen, misschien zelfs richting de $4.

Een van de ontwikkelingen die een aanzienlijke stimulans heeft gevormd voor de bredere altcoin markt en dus ook Ripple is een recente post van president Donald Trump.

In deze post deelde Trump een video van een persoon die uitlegde wat Bitcoin is. Hierbij gaf hij de caption ‘greatest Bitcoin explanation of all time’. Deze post was nogmaals een bevestiging voor investeerders dat cryptocurrencies steeds meer mainstream aandacht trekken en dat president Donald Trump cryptocurrencies ondersteunt.

XRP ETF kan Ripple richting $4 brengen

Naast deze positieve tweet van Trump kan XRP ook nog altijd rekenen op de speculatie over een XRP ETF in 2025. En nu Bloomberg analisten de kans op deze ETF inschatten op 95%, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we dit nieuwe ETF product gaan zien.

Bloomberg analysts just raised the chances for spot ETF approval to over 90% for $LTC, $SOL, $XRP, $DOGE, $ADA, $DOT, $HBAR, and $AVAX. Get ready, because this is a game-changer for these altcoins. The institutional money is coming! — Lucky (@LLuciano_BTC) June 21, 2025

Een XRP ETF kan uiteraard het nodige optimisme met zich meebrengen. Het kan een grote stroom van nieuw institutioneel kapitaal met zich meebrengen die de Ripple koers niet alleen omhoog kan stuwen, maar ook een stuk legitiemer kan maken.

Met deze ontwikkeling in het achterhoofd lijkt een stijging voorbij de $4 zeker niet onmogelijk. Hiermee zal het ook meteen een nieuwe recordhoogte bereiken die op dit moment nog op de $3,84 bestaat. Deze recordhoogte werd bereikt in 2018.

De nabije toekomst voor de Ripple koers ziet er daarom ook goed uit, en naast Ripple lijkt ook de rest van de altcoin markt een bull run door te kunnen maken. Op het moment dat het momentum van de altcoin markt goed blijft zijn er ook kleinere cryptocurrencies die veel potentieel met zich mee kunnen brengen. Een voorbeeld is TOKEN6900, een van de beste meme coins van 2025.

