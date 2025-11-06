Ripple werkt samen met Mastercard, WebBank en Gemini aan een proef waarbij kaartbetalingen worden verrekend met Ripple USD (RLUSD) op de XRP Ledger. In deze test vindt de afwikkeling rechtstreeks op de blockchain plaats, zonder traditionele tussenpartijen. Dat moet betalingen sneller, goedkoper en transparanter maken. Kan de XRP koers profiteren als banken wereldwijd dit model overnemen?

XRP koers: dit is waarom het nieuws belangrijk is

De proef koppelt het traditionele banksysteem aan blockchain technologie. Mastercard en WebBank testen hoe RLUSD kaarttransacties in realtime kan afwikkelen.

In plaats van meerdere schakels worden betalingen direct op de XRPL verrekend, wat de verwerkingstijd verkort en tegenpartijrisico’s vermindert. Als banken hierdoor efficiënter kunnen opereren, kan dit de institutionele adoptie versnellen, met mogelijk een positief effect op de XRP koers.

Ripple Swell: We’re collaborating with @Mastercard, WebBank, and @Gemini to introduce $RLUSD settlement on the XRP Ledger for fiat credit card payments, starting with the Gemini XRP Credit Card: https://t.co/36yoNBtM9f This initiative sets a new benchmark for institutional… pic.twitter.com/7UVhCTfuo0 — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

De RLUSD stablecoin biedt snelheid en duidelijkheid

RLUSD is een stablecoin die is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en volledig wordt gedekt door liquide reserves onder toezicht van de New York Department of Financial Services. Sinds de lancering in 2024 groeide de circulatie tot meer dan $1 miljard.

Door afwikkeling via de XRPL kunnen transacties vrijwel direct worden verwerkt en nauwkeurig worden gevolgd. Dit verkleint de kans op fouten, versnelt reconciliatieprocessen en biedt betere controle over liquiditeit.

Mastercard en Ripple versterken hun samenwerkingspositie

Voor Mastercard is dit experiment onderdeel van een bredere strategie om blockchaintechnologie achter de schermen in te bouwen, zonder het gebruikersproces te veranderen. Eerder testte het bedrijf met Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol om veilige datatransfers tussen netwerken mogelijk te maken.

Ripple breidt ondertussen zijn institutionele activiteiten uit na het afronden van de rechtszaak met de Amerikaanse toezichthouder. Het bedrijf investeerde ruim $4 miljard in overnames op het gebied van custody en treasurybeheer om internationale banken een complete digitale infrastructuur te bieden.

