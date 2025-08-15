De XRP koers is in de afgelopen vijf maanden met meer dan 400% gestegen. Daarmee presteerde het token beter dan Bitcoin en de meeste andere voorname altcoins. De marktwaarde steeg van $28 miljard naar $181 miljard, waardoor XRP nu de derde grootste cryptomunt is. Analisten van on-chainplatform Alphractal zien gelijkenissen met de bullrun van 2017 en achten een koers richting $10 mogelijk.

Technische indicatoren geven bullish signaal voor XRP koers

Volgens Alphractal bevindt de XRP koers zich momenteel rond een belangrijke technische grens: de tweejarige SMA multiplier. Dit is een indicator die het gemiddelde van de koers over een lange periode berekent en kan aangeven of een trend doorzet. In 2017 volgde na het doorbreken van dit niveau een koersstijging van vijf keer de waarde.

Daarnaast laten historische candles zien dat XRP in de afgelopen vier jaar meer groene candles had dan rode. Dit duidt op consistente aankopen en een toename in wereldwijde liquiditeit, wat ook een opwaartse trend ondersteunt.

Groeiend aantal whale wallets en grote XRP holders

Het aantal wallets met grote XRP posities is sterk toegenomen. Meer dan 5.200 wallets bevatten nu XRP ter waarde van meer dan $1 miljoen, terwijl ruim 860 wallets XRP tokens ter waarde van meer dan $10 miljoen holden. Deze aantallen zijn hoger dan ooit.

Ook korte termijn traders kopen op grote schaal XRP. Dit kan historisch gezien tot snelle prijsbewegingen leiden, doordat een stijgende koopdruk de markt kan beïnvloeden.

Signalen van een mogelijke oververhitting in de markt

Niet alle signalen wijzen echter op een verdere prijsstijging. De Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)-ratio staat momenteel op 0,63. Dit plaatst XRP in de zogenoemde ‘Belief’ fase, waarin veel holders winst hebben. Bij een waarde boven 0,7 wordt dit vaak gezien als een teken dat de markt een piek kan bereiken.

Opvallend is dat sommige lange termijn holders nu winst nemen door te verkopen. Toch blijft de koers tot nu toe stabiel doordat er voldoende vraag is om al deze verkopen op te vangen.

