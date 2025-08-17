XRP koers blijft boven $3 ondanks verkoop van 400 miljoen tokens

De XRP koers bleef de afgelopen dagen rond de $3 hangen, ondanks flinke verkoopdruk van whales. Grote wallets met tussen de 10 miljoen en 100 miljoen XRP verkochten in één week ongeveer 400 miljoen tokens. Dat vertegenwoordigde een waarde van meer dan $1,2 miljard. Dit zorgde voor extra volatiliteit in de markt. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

XRP koers onder druk door whales

De verkoop door whales beïnvloedde direct de volatiliteit. Het plotseling vrijgeven van honderden miljoenen tokens bracht onzekerheid onder investeerders. Zulke bewegingen zijn vaak zichtbaar in on-chain data en leiden tot een daling van de liquiditeit op beurzen.

Ondanks de verkoop door grote spelers daalde de totale XRP supply op exchanges juist. Dat betekent dat andere investeerders tegelijkertijd tokens hebben opgenomen en uit beurzen hebben gehaald.

Retail investeerders kopen actief XRP tokens

In de afgelopen 24 uur werd ongeveer 77 miljoen XRP, ter waarde van $231 miljoen, van exchanges gehaald. Dit wijst erop dat retail investeerders XRP tokens naar cold wallets hebben verplaatst. Dit gedrag wijst meestal op vertrouwen in de middellange termijn, omdat tokens buiten exchanges minder snel worden verkocht.

Door deze koopdruk van kleinere investeerders bleef de XRP koers stabiel rond de $3. Dat gaf de markt steun, ondanks de verkoopbewegingen van whales.

Belangrijke steun en mogelijke bewegingen voor de XRP koers

De XRP koers bleef boven de steunzone rond $3,07. Als dit niveau standhoudt en de prijs zich daarboven kan stabiliseren, ontstaat er ruimte om een hoger niveau rond $3,41 te bereiken. Dat zou een gedeeltelijk herstel van eerdere verliezen betekenen.

Mocht de verkoopdruk van whales toenemen, dan is er wel kans dat de XRP koers opnieuw terugvalt richting $2,91. Dat niveau wordt door analisten gezien als een belangrijke grens waar bears weer meer controle kunnen krijgen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale