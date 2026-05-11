De XRP funding rates op Binance staan al bijna drie maanden in een negatieve stand. Volgens analist Darkfost is dat de langste reeks ooit gemeten. De situatie lijkt sterk op april 2025, toen Ripple daarna ruim 126% steeg in een korte XRP rally.

Bearish funding bij XRP als reversal signaal

Bij futures handel betalen short traders een vergoeding aan long traders zodra de funding rate negatief wordt. Het laat zien dat veel handelaren tegen de coin wedden. Sinds half februari is dat bij XRP onafgebroken het geval op Binance, terwijl de koers in dezelfde periode toch 27% omhoog ging.

Crypto analist Darkfost wijst er in zijn recente analyse op dat de markt vaak het tegenovergestelde doet wanneer iedereen dezelfde kant op zit. In april 2025 ging XRP van $1,60 naar $3,65 nadat shorts werden uitgeperst, een stijging van 126%. Voor de XRP koers verwachting is dit historisch een belangrijk omkeerpunt.

Claude AI deelt drie scenario’s voor de Ripple koers

De redactie voerde de funding data, de huidige koers rond $1,42 en het herstel van $125 miljard in de Total3 index in bij Claude AI. De crypto AI keek vervolgens naar drie mogelijke uitkomsten voor Ripple in de komende maanden.

In het bullish scenario herhaalt de XRP rally zich met een short squeeze richting $3,20, ruim 125% hoger dan nu. In het basis scenario stijgt XRP rustig naar $1,80 tot $2,10, dankzij ETF instroom en het brede marktherstel. In het bearish scenario blijft de coin onder de $1,50 hangen tot er meer macro duidelijkheid komt.

Bullish: $3,20 (+125%) bij een short squeeze

Basis: $1,80 tot $2,10 dankzij ETF instroom

Bearish: onder $1,50 zonder duidelijke katalysator

Wat gaat Ripple doen voor de gewone belegger?

Voor wie zich afvraagt wat gaat Ripple doen, draait het deze maand om twee dingen. De CLARITY Act wordt op 14 mei in de Senate Banking Committee behandeld en de ETF instroom blijft sterk met $1,32 miljard sinds de lancering. Beide kunnen het Ripple nieuws de komende weken bepalen.

Veel handelaren spreiden hun risico door naast XRP ook naar de beste altcoins en nieuwe projecten te kijken. Iedere crypto analist hamert op goed risicobeheer, omdat een bearish funding signaal niet automatisch direct in koerswinst omslaat. De timing blijft dus onzeker en de XRP koers verwachting is een leidraad, geen garantie.

