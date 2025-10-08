De XRP prijs blijft volgens CoinMarketCap stabiel rond $2,87, terwijl het handelsvolume boven $6 miljard uitkomt. Nieuwe data laat zien dat sommige retail­ investeerders steeds negatiever worden, terwijl grote wallets juist opvallend stil blijven. Die combinatie zorgt voor meer spanning in de markt. Kan de XRP koers binnenkort opnieuw stijgen?

XRP koers bearish door retail angst en terughoudende whales

Santiment meldt dat de angst onder retail investeerders het hoogste niveau heeft bereikt sinds Trump zes maanden geleden nieuwe importtarieven invoerde. In de afgelopen dagen waren er meer bearish dan bullish opmerkingen over XRP. Volgens Santiment is dat vaak een teken dat de markt rijp is voor een omslag.

Halverwege september was het sentiment nog extreem positief. De verhouding tussen bullish en bearish berichtgeving stond toen op 3,21, wat op overmatig vertrouwen duidt. Begin oktober zakte dit naar 0,74, wat wijst op voorzichtigheid en onzekerheid.

Zulke verschuivingen in het marktsentiment gaan vaak vooraf aan nieuwe koersbewegingen, zeker wanneer de cryptoprijzen langere tijd stabiel blijven.

😮 XRP is seeing it’s highest level of retail FUD since Trump’s tariffs were announced 6 months ago. There have been more bearish comments than bullish for 2 of the past 3 days, which is generally a promising buy signal. Markets move opposite to small trader expectations. pic.twitter.com/flO7jjlo9m — Santiment (@santimentfeed) October 7, 2025

De activiteit van whales rond XRP neemt af

Crypto-analisten zagen tussen april en augustus 2025 meerdere grote handelstransacties van meer dan $1 miljoen. Dat bracht de XRP koers destijds richting $3,60. Na half augustus vertraagde deze activiteit. Grote wallets namen winst op uit hun posities en het handelsvolume daalde.

In september stabiliseerde de XRP markt tussen $2,90 tot $3,00. Minder grote transacties betekent minder volatiliteit. Volgens on-chain data wijst dit op een evenwichtsfase waarin zowel de bulls als bears afwachten. Zulke periodes kunnen de basis vormen voor grotere koersbewegingen zodra er weer nieuw kapitaal de XRP markt in stroomt.

$XRP faces a major test at $3.15. A breakout here could trigger a rally to $3.60! pic.twitter.com/BOW6qVi0nv — Ali (@ali_charts) October 7, 2025

De technologische vooruitgang in het Ripple netwerk

XRPL ontwikkelaar Wietse Wind wijst binnen het Ripple ecosysteem op de sterke liquiditeitsfuncties van het netwerk. Hij noemde de geautomatiseerde marketmaker en routemechanismen ‘magisch en effectief’.

Zijn opmerking komt kort nadat Ripple Labs tijdens de PAY360 Awards werd bekroond, wat het vertrouwen in de technologische vooruitgang van het netwerk versterkt.

