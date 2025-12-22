De XRP koers staat momenteel rond $1,91. Dat is een daling van ongeveer 50 procent sinds juli. De correctie verbaast veel investeerders, aangezien 2025 van tevoren werd beschouwd als een jaar van grote doorbraak voor Ripple. De markt richt zich nu opnieuw op de langetermijn verwachtingen en vraagt zich af wat de koers van Ripple zal zijn na deze aanzienlijke daling.

De recente afname heeft invloed op het sentiment. Sommige analisten blijven echter optimistisch over de lange termijn. Een bekende crypto-expert heeft zijn tijdschema gewijzigd en schetst een realistischer pad naar hogere niveaus.

XRP koers onder druk na sterke zomer

De XRP koers bereikte in de zomer nog niveaus boven $3,80. Sindsdien is het beeld volledig gekanteld. Verkoopdruk nam toe na teleurstellend nieuws rond regelgeving en uitgestelde productlanceringen. Veel korte termijn beleggers namen winst of stapten uit.

Ook ontwikkelingen uit de rest van de markt speelden een rol. Bitcoin en andere grote cryptomunten lieten in dezelfde periode ook zwakte zien. XRP reageert historisch gezien sterker op sentimentwisselingen. Daardoor viel de daling relatief hard uit. Dit zet de Ripple koers opnieuw in een consolidatiefase.

Ripple nieuws en de herziene tijdlijn van Zach Rector

Volgens het nieuws van Ripple deze week heeft crypto-expert Zach Rector zijn verwachtingen aangepast. Hij denkt dat een prijs van $10 ongeveer in 2029 haalbaar zal zijn. Hij verplaatst de prijs van $50 naar 2034. Het valt op dat hij $100 precies rond 2030 plaatst, omdat er mogelijk een versnelling in de adoptie kan zijn.

Die tijdlijn wijkt af van eerdere voorspellingen. Rector stelt dat veel verwachtingen te hoog waren. De snelheid waarmee institutionele adoptie zou plaatsvinden, werd voornamelijk overschat. Zijn onderzoek richt zich nu meer op haalbare groeifasen. Voor investeerders betekent dit dat geduld een belangrijkere rol speelt dan eerder werd aangenomen.

Waarom 2025 niet bracht wat beleggers hoopten

Veel verwachtingen voor 2025 waren gebaseerd op twee elementen. De eerste stap was de goedkeuring van een XRP-ETF. Die verscheen later dan verwacht en had een minder directe invloed op de markt. De tweede reden was de SEC-zaak met betrekking tot Ripple.

Ondanks de vooruitgang van Ripple bleef de volledige duidelijkheid langer uit. Dit leidde tot onzekerheid bij belangrijke partijen. Hierdoor bleef de institutionele instroom beperkt. De Ripple koers was niet in staat om het momentum te behouden. Analisten stellen dat dit de voornaamste oorzaak is waarom eerdere koersdoelen niet zijn bereikt. De markt had deze katalysatoren al geprijsd.

Wat gaat Ripple doen richting 2026

De vraag wat Ripple gaat ondernemen, blijft relevant. De nadruk ligt op praktische implementatie. Het team achter de altcoin blijft investeren in internationale betalingsnetwerken en werkt samen met banken. Deze groei gaat geleidelijk, maar niet snel.

Bepaalde analisten denken dat de XRP koers in 2026 naar $8 kan stijgen. Dat scenario veronderstelt verbeterde macro-omstandigheden en meer helderheid over regelgeving. Het betreft een gematigde, maar redelijke verwachting. Een snelle terugkeer naar eerdere pieken lijkt onwaarschijnlijk zonder nieuwe krachtige katalysatoren.

Kan Ripple 10 euro worden op lange termijn?

De vraag kan Ripple 10 euro waard worden, komt vaak terug. Dat niveau vereist een marktkapitalisatie die alleen haalbaar is bij brede wereldwijde adoptie. Volgens Zach Rector is dat pas realistisch richting het einde van dit decennium.

Belangrijk is dat Ripple zich blijft positioneren als infrastructuurlaag voor betalingen. Als dat lukt kan de waarde van XRP structureel stijgen. Zonder die rol blijft de groei beperkt. Voor beleggers betekent dit dat XRP vooral een lange termijn verhaal is geworden.

Wat betekent dit voor beleggers vandaag?

Voor hedendaagse beleggers is risicobeheer van groot belang. De afname naar $1,91 toont aan hoe onvoorspelbaar XRP kan zijn. Nieuwe instappers richten zich voornamelijk op het bevestigen van de bodemstructuur. Wie zich richt op herstel, dient lange tijdlijnen in acht te nemen.

Kortetermijn speculatie blijft een risico. De Ripple koers fluctueert aanzienlijk in lijn met het algemene marktsentiment. Veel investeerders verdelen hun risico over verschillende projecten.

