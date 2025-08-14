BlackRock wijst XRP-ETF af ondanks Ripple’s recente overwinning en kiest ervoor zich te blijven richten op Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH). Deze beslissing komt op een moment dat beleggers juist hoopten op institutionele steun voor XRP. Zonder ETF blijft een belangrijke groeikans uit, waardoor de token moeite kan hebben om verder door te breken. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

BlackRock wijst XRP ETF af ondanks overwinning

Ripple’s XRP heeft een flinke tegenvaller te verwerken. Ondanks recente juridische overwinningen heeft vermogensbeheerreus BlackRock bevestigd géén plannen te hebben om een XRP-ETF te lanceren, een beslissing die de toekomstige koerspotentie van de token kan afremmen.

De timing kon bijna niet slechter. XRP-holders waren optimistisch na de gedeeltelijke juridische winst van Ripple op de SEC en hoopten dat dit de deur zou openen voor institutionele steun. Veel beleggers speculeerden dat BlackRock zou instappen zodra de juridische onzekerheid was verdwenen. Maar die hoop werd snel de kop ingedrukt.

De teleurstelling volgde op uitspraken van Nate Geraci, president van de ETF Store, die suggereerde dat BlackRock mogelijk zou wachten tot Ripple’s juridische kwesties waren opgelost voordat het verder zou gaan. Die voorspelling kwam niet uit. BlackRock maakte duidelijk: er worden geen XRP-beleggingsproducten onderzocht.

Yes, I think BlackRock was waiting to see this before filing for iShares XRP ETF… I’ll own it if I’m wrong. IMO, makes *zero* sense for them to ignore crypto assets beyond btc & eth. Otherwise, they’re basically saying btc & eth are only ones that will ever have value. Bold. pic.twitter.com/FtBqMRFpOl — Nate Geraci (@NateGeraci) August 8, 2025

Institutionele hoop voor XRP krijgt een klap

Dit is meer dan alleen een symbolische tegenvaller. Als een vermogensbeheerder met $10 biljoen onder beheer als BlackRock afziet van XRP, stuurt dat een duidelijk signaal naar de rest van de financiële wereld. Het gaat niet alleen om prestige, maar ook om het mislopen van potentiële kapitaalinstroom vanuit institutionele beleggers.

BlackRock is helder over zijn strategie. Topmensen als Robert Mitchnick en Jay Jacobs hebben aangegeven dat de focus uitsluitend ligt op Bitcoin- en Ethereum-ETF’s, vanwege de lage vraag naar andere digitale activa. Hun Bitcoin- en Ethereum-fondsen hebben al miljarden aangetrokken, en volgens CIO Samara Cohen voldoen alleen $BTC en $ETH aan de investerings- en interessecriteria van BlackRock’s klanten.

Dat plaatst XRP in een lastige positie. Zonder grote institutionele producten blijft de prikkel voor grote beleggers om in te stappen beperkt en blijft XRP hangen in het hokje van ‘gewoon een altcoin’.

Wat betekent dit voor XRP?

Veel in de cryptowereld hadden hun hoop gevestigd op een XRP-ETF als potentiële katalysator voor een forse koersstijging, vergelijkbaar met wat Bitcoin en Ethereum zagen. Nu BlackRock afhaakt, is dat scenario voorlopig van tafel.

Andere partijen zouden nog steeds een aanvraag voor een XRP-ETF kunnen indienen, zeker nu Ripple wat meer juridische duidelijkheid heeft. Maar in de ETF-wereld heeft het standpunt van BlackRock veel gewicht en vaak volgen anderen hun voorbeeld.

ETF-analist Eric Balchunas bevestigt dit beeld en verwacht dit jaar geen indexgebaseerde crypto-ETF’s met XRP, vanwege beperkte vraag en afnemende rendementen.

De ironie is duidelijk: de langverwachte juridische duidelijkheid voor Ripple zou de markt juist moeten openbreken. In plaats daarvan blijkt dat regelgeving slechts één deel van de puzzel is, marktvraag en institutionele steun zijn minstens zo belangrijk.

Voorlopig zullen XRP-beleggers hun blik dus buiten het ETF-verhaal moeten richten voor de volgende grote koersbeweging. Het kan dan ook verstandig zijn om nieuwe cryptomunten te ontdekken die er nu beter bij liggen.

Een coin die de interesse wekt is Best Wallet ($BEST). Deze alles-in-één-crypto-wallet biedt holders van $BEST interessante functies. Zo krijgen holders toegang tot nieuwe projecten, lagere transactiekosten, hogere stakingbeloningen en de optie om deel te nemen aan het communitybestuur. De wallet ondersteunt 60+ chains en lijkt weleens de koploper te kunnen gaan worden in de industrie. Op het moment van schrijven kunnen tokens worden aangekocht in een presale met een prijs van $0,025475 per stuk.