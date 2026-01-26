De XRP Ledger rekent erop dat het netwerk richting 2027 uitkomt op 1,8 miljoen transacties per dag. Die groei komt vooral door stablecoin gedreven B2B-betalingen. Dat raakt direct de XRP koers. Wat gaat Ripple doen als deze adoptie doorzet? Voor beleggers die kijken naar crypto met potentie schuift dit dossier steeds vaker naar voren.

XRP koers volgt het gebruik, niet de hype

Wie alleen naar de koers kijkt, mist een deel van het verhaal. De activiteit op de XRP Ledger laat al langer zien dat het netwerk intensief wordt gebruikt. In de tweede helft van 2025 lag het gemiddelde al rond de 1,8 miljoen transacties per dag. Ripple ziet dat niet als toeval, maar als begin van een structurele fase.

🚨 JUST IN: $XRP Ledger anticipates stablecoin-driven B2B payment efficiency by 2027, benefiting from 1.8M daily transactions and low fees. pic.twitter.com/NPt48loEXd — RippleXity (@RippleXity) January 25, 2026

Voor de XRP koers is dat belangrijk. Netwerken met blijvend gebruik houden vaak beter stand dan projecten die vooral draaien op sentiment. Prijs en gebruik lopen niet altijd tegelijk, maar op langere termijn komen ze elkaar vaak tegen. Zeker als volumes blijven groeien. Deze voorspelling komt tegelijk met die van Gemini AI, die de XRP koers in 1, 5 en 10 jaar voorspelt.

Ripple nieuws draait om snelheid en lage kosten

Het sterke punt van de XRP Ledger zit in de techniek. Transacties worden binnen enkele seconden verwerkt en kosten vrijwel niets. Voor bedrijven die dagelijks grote aantallen betalingen doen, is dat geen detail maar een doorslaggevend voordeel.

In traditionele B2B systemen lopen kosten snel op. Grensoverschrijdende betalingen zijn traag en duur. De XRPL biedt een alternatief dat schaalbaar is zonder dat fees oplopen. Dat verklaart waarom steeds meer zakelijke partijen naar dit netwerk kijken. Dit Ripple nieuws gaat dus niet over beloftes, maar over meetbare efficiëntie.

RLUSD krijgt vaste plek in zakelijke betalingen

Een belangrijke motor achter die groei is RLUSD. Deze stablecoin is volledig gedekt en gericht op instellingen die prijszekerheid nodig hebben. Voor bedrijven is stabiliteit cruciaal. Ze willen snelheid, maar geen risico op grote koersschommelingen.

Ripple USD 🤝 Binance$RLUSD is officially listed on @binance 🚀supported on Ethereum, with XRPL coming soonhttps://t.co/z8bGUGZpZZ — Ripple (@Ripple) January 21, 2026

Door RLUSD te gebruiken op de XRP Ledger kunnen bedrijven betalingen afwikkelen zonder blootstelling aan volatiliteit. Dat maakt het netwerk geschikt voor treasurybeheer en internationale transacties. De verwachting is dat RLUSD tegen 2027 een standaard optie wordt voor partijen die stablecoins inzetten binnen hun betalingsstromen. Dit is gunstig voor de XRP verwachting voor de lange termijn.

Ripple stablecoin versterkt het ecosysteem en de XRP koers

De Ripple stablecoin verandert ook de rol van XRP zelf. Stablecoins nemen steeds vaker de rol van betaalmiddel over, terwijl XRP nodig blijft voor transactiekosten en liquiditeit. Elke handeling op het netwerk verbruikt een kleine hoeveelheid XRP.

Bij miljoenen transacties per dag tikt dat langzaam door. Het effect is niet spectaculair per betaling, maar wel structureel. Daarnaast blijft XRP een brug tussen verschillende tokens en valuta’s. Dat zorgt ervoor dat het netwerk kan groeien zonder dat XRP aan betekenis verliest. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast XRP.

Wat gaat Ripple doen richting 2027

De koers die Ripple vaart, wijst duidelijk richting institutioneel gebruik. Minder focus op retail, meer focus op infrastructuur. Dat zie je terug in samenwerkingen, technische upgrades en communicatie vanuit het bedrijf.

De verwachting is dat bedrijven stablecoins steeds vaker inzetten voor onderpand, afwikkeling en interne betalingen. De XRP Ledger wil daar de ruggengraat van zijn. Met miljoenen transacties per dag wordt het netwerk getest op betrouwbaarheid, niet op marketing.

XRP investeerders kijken naar adoptie

Voor wie zoekt naar crypto met potentie draait dit verhaal niet om snelle winsten. Het draait om gebruik, volumes en echte toepassingen. De XRP Ledger ontwikkelt zich tot een netwerk waar bedrijven dagelijks op vertrouwen.

🚨 WATCH: $XRP Ledger Surpasses $1 Billion in Tokenized Assets, Cementing Its Role in Global Finance. pic.twitter.com/6C8mIVGzYl — RippleXity (@RippleXity) January 26, 2026

De tijdlijn is duidelijk. Eerst experimenten, daarna opschaling, en richting 2027 volwassen gebruik. Als die lijn doorzet, krijgt Ripple een stevige positie in het wereldwijde betalingsverkeer. De vraag “nu Ripple kopen?” wordt dan geen hype vraag, maar een afweging op basis van adoptie en lange termijn groei.

Crypto met potentie heeft kan profiteren van XRP koers

