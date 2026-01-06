De XRP koers heeft deze week een belangrijke beweging gemaakt door boven $2,12 te stijgen. De breakout ging gepaard met verhoogd handelsvolume en komt op een moment waarop het beschikbare aanbod op exchanges verder is gedaald. Analisten wijzen erop dat deze combinatie de kans op scherpere koersbewegingen vergroot zodra de markt opnieuw momentum krijgt.

XRP koers breekt door $2,12

XRP wist de weerstand rond $2,12 te doorbreken nadat kopers de overhand kregen. Het handelsvolume lag 47,6% boven het zevendaags gemiddelde, wat door traders vaak wordt gezien als een bevestiging dat de breakout serieus genomen moet worden. Na de eerste stijging stabiliseerde de koers zich tussen $2,13 en $2,15, waarbij $2,128 fungeerde als steun.

Deze structuur wijst erop dat XRP het eerdere weerstandsniveau probeert om te zetten in support. Zolang dit niveau standhoudt, blijft de technische opbouw intact en ligt een volgende test van hogere zones voor de hand. Momenteel bevindt de koers zich rond $2,35 en consolideert daar.

Een belangrijke factor achter de recente koersstijging is de aanhoudende institutionele vraag. Amerikaanse XRP ETF’s zagen deze week een instroom van $13,59 miljoen. Deze kapitaalinstroom is relatief consistent gebleven, wat helpt met extra koopdruk.

Volgens experts draagt deze vraag bij aan een structurele vermindering van vrij verhandelbare XRP, vooral wanneer deze tokens langdurig worden vastgehouden. Dit speelt een belangrijke rol bij het recente Ripple nieuws, waarin gereguleerde toegang tot XRP steeds vaker steun biedt voor de koers.

Wat gaat Ripple doen bij een krimpend aanbod?

Samen met de ETF-instroom zijn de XRP-balansen op gecentraliseerde exchanges gedaald tot nieuwe dieptepunten. Minder tokens op exchanges betekent dat er bij plotse vraag minder directe verkoopdruk is. Dit creëert geen garantie op een koersstijging, maar kan een XRP rally wel versnellen zodra kopers agressiever worden.

🚨 $XRP ’s current price action is strongly resembling what we saw in 2017. Left chart: XRP in 2017.

Right chart: XRP in 2026 (now). In both periods, XRP went through a long consolidation, followed by a sharp corrective move that formed a falling wedge. In 2017, that… pic.twitter.com/OsRydKy0kH — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) January 4, 2026

On-chain data laat daarnaast zien dat het aantal transacties op de XRP Ledger weer rond de één miljoen per dag ligt. Deze activiteit ondersteunt het beeld dat de vraag niet uitsluitend speculatief is. Toch blijft het vooral doorslaggevend dat de activiteit zich vertaalt in een koersbeweging.

XRP whales en crypto verwachting

De rol van XRP whales blijft hierbij belangrijk. Grote wallets lijken minder geneigd om XRP op exchanges te stallen, wat de beschikbare liquiditeit verder beperkt. Als deze trend doorzet in januari, kan er een supply shock ontstaan. Hierbij leiden relatief kleine vraagimpulsen dan tot grote koersbewegingen.

De huidige consolidatie rond $2,35 geldt daarbij als beslissende zone. Zolang deze zone intact blijft, blijft de bredere XRP verwachting positief. Een overtuigende breakout zou de weg vrijmaken richting hogere niveaus, terwijl een verlies van $2,30 het risico vergroot op een terugval richting lagere zones.

