Michael Selig, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission, zei maandag dat het Amerikaanse Congres dicht bij een wet staat die duidelijke regels moet geven voor de cryptomarkt. Die wet bepaalt wie toezicht op de crypto handel houdt en hoe de platforms en tokens worden ingedeeld. Dit is het belangrijkste nieuwe feit binnen het huidige crypto nieuws. Kan dit de richting van Bitcoin koers veranderen?

Bitcoin koers en regelgeving in de Verenigde Staten

Volgens Selig ligt er een wetsvoorstel klaar dat de taken tussen de CFTC en de Securities and Exchange Commission vastlegt. Dit leidt tot duidelijke toezichtskaders. Voor veel partijen is dat belangrijk, omdat onduidelijkheid tot nu toe crypto investeringen heeft afgeremd.

Voor de Bitcoin koers betekent dit geen directe prijs trigger op korte termijn. Wel kan een duidelijker beleid de basis leggen voor meer deelname van grote marktpartijen. Institutionele beleggers stappen doorgaans pas in wanneer regelgeving duidelijk en stabiel is. Dat kan de crypto markt stabieler maken, zonder de innovatie ervan af te remmen.

Selig meldde ook dat steeds meer retail investeerders actief zijn in derivaten en digitale markten. Nieuwe platforms en producten zorgen voor groei, maar vragen ook om regels die bij deze technologie passen.

NEW: 🇺🇸 CFTC Chairman Selig says the Bitcoin and crypto market structure bill is ready to be sent to President Trump’s desk. pic.twitter.com/0vhyLD7mbC — Mr. Crypto Whale 🐋 (@Mrcryptoxwhale) December 22, 2025

Wat deze wet over de verwachtingen rond crypto zegt

Het wetsvoorstel moet vastleggen wanneer een crypto token onder de CFTC valt en wanneer onder de SEC. Dat is belangrijk voor projecten die nu tussen wal en schip vallen. Andere landen hebben deze stap al gezet. De Verenigde Staten dreigde achterop te raken, maar deze wet kan dit direct veranderen.

Voor de crypto verwachting is dit vooral een structurele ontwikkeling. Minder onzekerheid verlaagt juridische risico’s. Dat maakt het makkelijker om kapitaal aan te trekken en crypto producten te bouwen voor de lange termijn. De focus verschuift dan van juridische vragen naar gebruik en adoptie.

Selig geeft aan dat de CFTC inzet op praktische regels. Volgens hem kan innovatie doorgaan zolang er duidelijke kaders zijn. Dit past bij de bredere lijn van president Donald Trump, die vaker heeft gezegd dat de Verenigde Staten een leidende rol moet houden in de digitale markten.

BTC koers en de interesse in risicovolle crypto tokens

Meer duidelijkheid op macroniveau zorgt vaak voor extra interesse in risicovollere delen van de markt. Voor investeerders die op zoek zijn naar hogere volatiliteit en potentieel uitzonderlijke winsten, vormen meme coins een apart segment binnen de cryptomarkt.

Wat gaat de cryptomarkt doen bij meer duidelijkheid

Als de wet wordt aangenomen, krijgt de cryptomarkt vaste spelregels. Dit verlaagt frictie en maakt de VS aantrekkelijker voor developers en kapitaal. Voorname crypto coins zoals Bitcoin profiteren vooral via vertrouwen en adoptie. De kleinere tokens profiteren vooral van een hogere risicobereidheid bij de retail investeerders.

De kern van dit verhaal is duidelijk. Minder onzekerheid verandert de structuur van de cryptomarkt. Dat kan de crypto verwachting op middellange termijn verbeteren, zonder dat de innovatie van crypto wordt afgeremd. De vraag is nu alleen nog hoe snel het Congres deze stap daadwerkelijk zet.