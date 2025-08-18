Vier toonaangevende AI-modellen hebben een verrassende uitspraak gedaan over welke altcoin de beste keuze is in augustus 2025. ChatGPT, Claude, Gemini en GPT-4 analyseerden XRP’s SEC clarity, Ethereum’s ETF prestaties en Cardano’s DeFi groei om te bepalen welke cryptocurrency het meeste potentieel biedt voor bull run winsten.

ChatGPT en Gemini kiezen tussen XRP en ETH

De AI-analyse toont opvallende verschillen in voorkeur tussen de modellen. ChatGPT benadrukt Ethereum’s sterke positie door de gevestigde DeFi ecosysteem en institutionele adoptie via ETF’s. Het model wijst op de consistente ontwikkelingsactiviteit en het feit dat de ethereum koers historisch goed presteert tijdens bull run periodes.

Gemini daarentegen toont voorkeur voor XRP vanwege de recente regulatoire duidelijkheid. Crypto analist Bayberry Capital ondersteunt deze visie door te stellen dat Ethereum vooral speculatieve handel faciliteert, terwijl XRP daadwerkelijk geld beweegt via real-world payment rails. Hij benadrukt het fundamentele verschil: “Ethereum is programmable speculation. XRP is financial infrastructure.”

XRP vs Ethereum: Speculation vs Settlement Ethereum gets all the attention. XRP moves all the money. Most people don’t realize this, but while $ETH has built a powerful DeFi ecosystem, the majority of its volume is still speculative : swapping tokens, chasing yield, trading… pic.twitter.com/m3rCm61uuj — Bayberry Capital (@CapitalBayberry) July 20, 2025

GPT-4 XRP vs Cardano

GPT-4 verrast met een bullish perspectief op Cardano, waarbij het model wijst op de technologische superioriteit van het UTXO-model. Crypto trader Dori deelt deze optimistische visie en voorspelt dat ADA minimaal $5,18 kan bereiken dit jaar. Hij argumenteert dat XRP’s marktkapitalisatie 5,47 keer groter is dan die van ADA, ondanks dat “XRP isn’t even a decentralized chain” en dat Cardano deze kloof zou moeten dichten.

I believe ADA will hit at least $5.18 this year. XRP isn’t even a decentralized chain. it’s basically just a network running on servers. Yet its market cap is 5.47x bigger than ADA’s. I think ADA should at least surpass XRP market cap, which is why I see $5.18 as the minimum… pic.twitter.com/ZWdNP5Z2GK — dori (@dori_coin) August 15, 2025

Deze analyse suggereert dat Cardano mogelijk de grootste opwaartse potentie heeft van de drie altcoins. Het UTXO-model biedt unieke voordelen voor parallel-processing en security die andere blockchains niet kunnen evenaren.

Technische analyse ondersteunt ADA/XRP flip scenario

Crypto analist Sky Lion presenteert een controversiële, maar technisch onderbouwde stelling. Hij roept XRP houders op om over te stappen naar Cardano, omdat de ADA/XRP-ratio historisch gezien de 1:1 golden ratio als evenwichtspunt heeft. Volgens zijn analyse is dit het perfecte moment voor de switch, omdat “trading this chart, there is no need to hold both coins.”

‼️Now I will say something unpopular #XRPArmy 🚨 Urgent call for all #XRP holders! Now is the time to flip the switch to #ADA #Cardano This is the ADA/XRP chart. 1:1 is the golden ratio/equilibrium historically! Trading this chart, there is no need to hold both coins. 🔥 pic.twitter.com/IXs2wnrFtb — Sky Lion (@MotosakaToshisa) August 13, 2025

Deze technische benadering suggereert dat Cardano historisch gezien heeft ondergepresteerd ten opzichte van XRP, maar dat deze verhouding zou kunnen omkeren. Voor traders die geïnteresseerd zijn in de beste altcoins, is het verstandig om dit soort technische patronen mee te nemen in hun portfoliobeslissingen.

Claude analyseert use cases en toekomstpotentieel

Claude’s analyse focust op praktische adoptie en real-world adoptie. Het AI-model benadrukt dat elk platform zijn eigen niche heeft gevonden. The DApp Analyst versterkt dit perspectief door te stellen dat Cardano technologisch superieur blijft aan Ethereum ondanks minder liquiditeit en actieve gebruikers. Hij benadrukt dat “from a purely technological standpoint, Cardano can do more because of UTXO” en dat Bitcoin DeFi voor miljarden aan liquiditeit zal zorgen.

Cardano $ADA is still superior to $ETH despite liquidity and active users. From a purely technological standpoint, Cardano can do more because of UTXO. BTC DeFi will unlock billions of $ in liquidity and users.🔓 This is the time to be positioned in a blue chip that has… pic.twitter.com/bNO9wu1STW — The DApp ₳nalyst (@TheDAppAnalyst) August 15, 2025

Deze fundamentele analyse toont dat hoewel Ethereum momenteel domineert in DeFi-activiteit, Cardano’s architecturale voordelen het positioneren voor toekomstige groei, vooral wanneer Bitcoin DeFi mainstream wordt.

