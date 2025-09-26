Het lijkt erop dat investeerders de recente daling van de XRP koers zien als een mooie koopkans. Deze ontwikkeling lijkt nu een bullish signaal te creëren voor de nabije toekomst van Ripple. Wat gaat Ripple doen richting het einde van 2025?

Ripple nieuws: Ripple koers verliest meer dan 10,6%`

De Ripple koers heeft net als de rest van de cryptomarkt recentelijk het nodige terrein in moeten leveren. De recente XRP crash heeft ervoor gezorgd dat XRP nu is afgezakt richting de $2,70, een daling van meer dan 10,6% in 7 dagen tijd. Hierdoor heeft XRP nu een market cap van 161 miljard en is het zijn derde plek van de cryptomarkt verloren aan Tether.

Deze verliezen lijken samen te vallen met de rest van de cryptomarkt. Ethereum daalde over de afgelopen zeven dagen bijvoorbeeld al meer dan 14%, terwijl ook Bitcoin meer dan 6,5% van zijn waarde heeft moeten inleveren. De cryptomarkt lijkt zich dan ook in een regelrechte crypto crash te bevinden. XRP is duidelijk een van de slachtoffers.

Ondanks deze aanzienlijke dalingen lijkt er nu echter een positieve ontwikkeling plaatsgevonden te hebben binnen het Ripple ecosysteem. Een ontwikkeling die de XRP koers binnenkort zomaar eens omhoog zou kunnen helpen.

XRP whales zien daling als koopkans

Als er gekeken wordt naar de data binnen de Ripple markt heeft er een belangrijke stijging in aankopen plaatsgevonden. Het lijkt erop dat investeerders de recente daling richting de $2,70 zien als een koopkans. In 24 uur tijd werden er namelijk meer dan 30 miljoen XRP tokens gekocht. Deze aanzienlijke toename in koopdruk kan op zichzelf al snel winsten met zich meebrengen.

Volgens de cryptoanalist Ali Martinez is het nu een eerste indicator dat XRP zijn weg omhoog weer in kan zetten. Ali Martinez voorspelt zelfs een stijging richting de $3,60. Een stijging richting de $3,60 zou de XRP koers weer in de buurt brengen van zijn recente piek. Het staat garant aan een stijging van meer dan 33%.

Deze toename in aankopen gaat nu samen met een belangrijke samenwerking tussen XRP en Securitize. Deze samenwerking maakt namelijk een smart contract mogelijk dat investeerders in staat zijn om Ripple om te ruilen voor de Stablecoin RLUSD. Dat is een belangrijke stap die de adoptie van de Ripple Stablecoin moet laten toenemen. Ripple lijkt dan ook volledig in te zetten op deze Stablecoin als toekomst van de cryptomarkt. Ook lijkt er een nieuwe XRP ETF in de maak. Nogmaals een ontwikkeling die winsten met zich mee kan brengen.

Hoeveel kan XRP koers waard worden in 2025?

Mocht de Ripple daadwerkelijk zijn opwaartse trend voort weten te zetten, dan zal er rekening gehouden moeten worden met aanzienlijke weerstand bij de $2,85 en $2,92. Deze weerstandsniveaus zullen verbroken moeten worden om verdere winsten voorbij de $3 mogelijk te maken.

Mocht de XRP koers er op de korte termijn in slagen om voorbij de $3 te stijgen, dan lijkt de voorspelling van Ali Martinez plotseling dichtbij te komen. Vanaf hier kunnen er namelijk makkelijk winsten plaatsvinden richting de $3,18 en zelfs richting de $3,65.

Ondanks de recente daling van de Ripple koers lijken er dus nog altijd kansen te liggen voor XRP. Op dit moment zullen investeerders echt geduldig moeten zijn en wachten tot de verliezen ophouden. In de tussentijd kan het dan ook een goed idee zijn om op zoek te gaan naar andere veelbelovende crypto projecten die je op de korte termijn al mooie winsten kunnen behalen. Juist nieuwe meme coin projecten komen in dat geval al snel naar voren als de beste kandidaten. Pepenode is een van de beste nieuwe meme coins van dit moment.

Pepenode ($PEPENODE) – eerste mine-to-earn meme coin

Pepenode is een nieuwe meme coin die erin is geslaagd om de werelden van gamification en virtuele mining te combineren. Dit project maakt het namelijk mogelijk voor gebruikers om hun eigen virtuele server room op te zetten. Deze gebruikers zijn vervolgens in staat om miner nodes te kopen en hun faciliteiten upgraden om op die manier hun hashpower te vergroten. Hierdoor is Pepenode de eerste mine-to-earn meme coin ter wereld.

Pepenode heeft er tijdens zijn ontwikkeling voor gekozen om zich te begeven op de Ethereum blockchain. Pepenode wil namelijk profiteren van het Proof-of-Stake netwerk. Dit Proof-of-Stake netwerk zorgt er namelijk voor dat Pepenode 99,95% minder energie verbruikt dan traditionele vormen van mining.

Pepenode wist al snel indruk te maken op zijn concurrenten dankzij zijn deflatoire mechanismen. Dit mechanisme zorgt er namelijk voor dat 70% van alle tokens die worden gebruikt voor het kopen van miner nodes of het upgraden van faciliteiten permanent verwijderd wordt uit de roulatie. Dit zorgt ervoor dat de zeldzaamheid van de native $PEPENODE constant blijft toenemen. Dit helpt uiteraard om de toekomstige waarde van dit project omhoog te helpen.

Deze $PEPENODE token is nu ook te koop in zijn presale fase. Tijdens deze presale fase werden er al snel $1,4 miljoen aan investeringen opgehaald. Gebruikers kunnen $PEPENODE nu kopen voor de lage prijs van $0,00104745 per stuk. Naast deze aanzienlijke kortingen valt er ook te profiteren van staking beloningen die hoger zijn dan 900%. Vandaag lijkt dan ook het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project.