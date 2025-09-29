De koers van XRP zal mogelijk binnenkort herstellen, nu XRP whales grote aantallen XRP aan het accumuleren zijn. Vorige week wisten crypto whales binnen 24 uur ruim 30 miljoen XRP-tokens toe te voegen aan hun portfolio.

Meer kapitaal richting XRP

Investeerders vragen zich uiteraard af waarom deze crypto whales zoveel XRP willen aanschaffen. Er wordt op dit moment gespeculeerd over de mogelijke komst van een XRP-ETF. De introductie van zo’n ETF kan ervoor zorgen dat er meer kapitaal richting XRP stroomt. De interesse vanuit instituties en belangrijke bedrijven neemt daarom ook toe. De komst van een XRP ETF geeft deze partijen de mogelijkheid om in XRP te investeren, zonder dat ze deze tokens zelf in bezit hoeven te hebben. Het lijkt erop dat XRP whales daarom de huidige dip op lijken willen te kopen.

Daarnaast hebben we gezien dat de rechtszaak tussen de Securities and Exchange Commision (SEC) en Ripple Labs (moederbedrijf XRP), eindelijk tot zijn einde is gekomen. Na het betalen van een boete door Ripple Labs komt er een einde aan de jarenlange durende rechtszaak tussen de beurswaakhond en het cryptoproject.

Deze ontwikkelingen kunnen ook gaan bijdragen aan een stijgende XRP koers. De afgelopen jaren werd de koers van XRP onderdrukt binnen de cryptomarkt en leek de interesse in de altcoin flink te zijn afgenomen. Daar is in de afgelopen maanden een hoop verandering in gekomen. Zo wist XRP een nieuwe all time high te bereiken van $ 3,66 in juli.

Toch blijft het een feit dat de koersen van altcoins sterk gekoppeld zijn aan de koersbeweging van Bitcoin. De koers van Bitcoin lijkt zich in een dalende trend te begeven en de koers van XRP imiteert deze beweging. Een interessant gegeven is het feit dat de crypto markt zich momenteel in een altcoin seizoen bevindt. De kans dat XRP dus gaat herstellen en een verdere stijging richting zijn all time high gaat maken, is zeer aanwezig.

XRP koers

Om te begrijpen hoe de koers van XRP er voor staat, zullen we de grafiek er bij moeten pakken.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we de koers van XRP over de afgelopen maanden zien. Wat opvalt is dat de altcoin zich de laatste maanden in een dalende trend begeeft, waarbij het voorgaande toppen niet meer weet te overtreffen. De bodem blijft enigszins gelijk, wat aangeeft dat kopers bereid zijn om rond $2,70 in te stappen.

Op het moment van schrijven bevindt XRP zich rond $2,86 en zien we dat de altcoin ongeveer op hetzelfde koerspunt blijft hangen in de afgelopen twaalf uren. Om een verdere stijging voor de koers van XRP te zien is het belangrijk dat de altcoin boven $2,70 weet te blijven. Vervolgens kan het de koerslevels rond $3,18, $3,30 en $3,66 gaan tackelen en op weg naar een nieuwe all time high. Crypto analisten vermoeden dat de koers van XRP op lange termijn richting $7 zal bewegen.

