Ripple (XRP) is een van de grote winnaars nu de markt zich weer herstelt. Maandag zagen de spot XRP Exchange Traded Funds (ETF’s) een inflow van maar liefst $46,1 miljoen. De instroom werd met name geleid door de XRP ETF’s van Franklin Templeton en Bitwise. Ondertussen dalen de supplies op exchanges en stijgt de whale activiteit rondom de altcoin.

De XRP koers stijgt door dit bullish Ripple nieuws en gaat een rally richting belangrijke weerstandsniveaus tegemoet. Volgens CNBC is Ripple zelfs de beste investering van dit jaar.

Ripple nieuws: XRP ETF inflows lopen op

Maandag zagen de XRP ETF’s een netto inflow van $41,6 miljoen. Dit was de hoogste instroom sinds 3 december en de funds zetten daarmee de toon voor het nieuwe jaar. Met de instroom van gisteren meegerekend, staan de Total Net Assets nu op $1,62 miljard.

Het waren met name de Bitwise XRP ETF (XRP) en de Franklin XRP ETF (XRPZ) die hoge inflows zagen, $16,61 miljoen en $12,59 respectievelijk.

De XRP ETF’s werden in november met succes gelanceerd. De prestaties bleven indrukwekkend, want in de periode na de lanceringen ging er geen dag voorbij dat de inflow van de XRP ETF’s niet hoger was dan de outflow. Dit terwijl de Solana (SOL) ETF’s, die rond dezelfde tijd gelanceerd werden, wel uitstromen zagen.

XRP whales halen token van exchanges en CNBC voorspelt XRP rally

De XRP whales zijn ook weer aan het ontwaken. Grote holders kiezen er massaal voor om hun crypto weer van de exchanges af te halen. Dit betekent dat ze de holdings niet snel zullen verkopen. In plaats daarvan slaan ze hun holdings voor langere termijn op in bijvoorbeeld cold wallets. Volgens analisten dreigt er hierdoor een supply shock in januari.

Daarnaast heeft CNBC zeer bullish uitspraken gedaan over Ripple. Via een YouTube video laat journalist MacKenzie Sigalos zelfs weten dat XRP volgens CNBC de beste investering van 2026 is. Er zijn volgens de journalist drie belangrijke redenen achter een XRP rally.

Ten eerste het einde van de juridische onzekerheid vanwege de voormalige rechtszaak met de SEC. Daarnaast is XRP voor sommigen aantrekkelijker dan bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum, omdat er minder investeerders zijn. Ten laatste noemt de journalist ook de aanhoudende XRP ETF inflows.

XRP koers op weg naar nieuwe targets – Kan Ripple 10 dollar worden?

Op het moment van schrijven, handelt XRP op een waarde van $2,23. De altcoin is in de afgelopen 7 dagen met maar liefst 19,8% gestegen. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum en Solana, die respectievelijk met 3,4%, 7,6% en 8,6% stegen in diezelfde periode.

Als de stijgende lijn zich voortzet, zal XRP de weerstand op $2,68 tegenkomen. Dit is een cruciaal niveau, want een doorbraak kan een rally richting de $3 op gang brengen. Mogelijk stijgt de XRP koers dan door voorbij de piek van $3,66, richting de $4.

Vandaag levert de altcoin weer iets in ten opzichte van gisteren, dus de stijging zal niet in een rechte lijn gaan. Daarom is het slim als investeerders zich blijven oriënteren en hun portfolio diversifiëren met cryptomunten die net als Ripple veel potentie hebben. Hierbij worden de nieuwe meme coins vaak over het hoofd gezien, maar er is er eentje die er momenteel bovenuit steekt.

Crypto met potentie – Nieuwste layer-2 op Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe layer-2 op Bitcoin. Developers kiezen doorgaans niet voor Bitcoin om op te bouwen, maar door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) wordt alles in een klap mogelijk. Hiermee brengt Bitcoin Hyper namelijk snelheid en lage kosten naar het netwerk van Bitcoin.

Met de SVM introduceert BTC Hyper bovendien smart contracts, DeFi, schaalbaarheid en dApps op de Bitcoin blockchain. Door de Canonical Bridge kunnen gebruikers gemakkelijk BTC omzetten in $HYPER om het vervolgens binnen het ecosysteem van de L2 te gebruiken. Als ze klaar zijn, zetten ze het gemakkelijk weer terug.

De presale van Bitcoin Hyper loopt nog dus ook jij kan vroeg instappen. Koop vandaag nog jouw $HYPER tokens voor $0,013545 per stuk.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale