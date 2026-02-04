De Bitcoin koers staat vandaag opnieuw onder druk. Na een stevige verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten kreeg ook crypto klappen. Grote beurzen in de VS en Europa kleurden rood en die onrust sloeg snel over naar digitale assets.

Waar crypto vroeger nog werd gezien als een alternatief, beweegt het nu steeds vaker mee met traditionele markten. Dat is vandaag opnieuw duidelijk zichtbaar.

Waarom daalt crypto vandaag samen met aandelen

De vraag waarom crypto vandaag daalt, heeft vooral te maken met conservatief gedrag. Beleggers trekken kapitaal weg uit alles wat als risicovol wordt gezien. Aandelen, crypto en groeiaandelen worden in één beweging verkocht.

De aanleiding ligt bij macro-economische onzekerheid. Slechte bedrijfsresultaten, geopolitieke spanningen en zorgen over economische groei zorgen voor druk. Wanneer paniek toeslaat, is het sentiment snel negatief.

Crypto crash toont dat crypto geen veilige haven is

Deze crypto crash onderstreept een pijnlijke realiteit. Data van The Block laat zien dat crypto op dit moment niet als veilige haven functioneert. Terwijl de goudkoers juist stijgt, daalt Bitcoin mee met technologie aandelen en andere risicovolle assets.

Dat beeld botst met het oude pluspunt van Bitcoin als bescherming tegen onzekerheid. In de praktijk kijken grote partijen vooral naar liquiditeit en risico. Zodra risico wordt afgebouwd, gaat crypto mee naar beneden.

Wat gaat Bitcoin doen bij verdere onrust

De grote vraag is nu: wat gaat Bitcoin doen als de onrust aanhoudt? Technisch gezien zijn een paar niveaus cruciaal. Rond het gebied van $76.000, net boven de recente bodem ligt de eerste steun. Daar wordt gekeken of kopers durven in te stappen.

Zakt Bitcoin daar doorheen, dan komt een lagere zone van $70.000 in beeld. Dat zou betekenen dat het herstel nog even op zich laat wachten. Stabilisatie vraagt rust op de aandelenmarkten. De korte termijn Bitcoin koersverwachting blijft voorzichtig.

Zolang macro-economische onzekerheid aanhoudt, blijft volatiliteit hoog. Snelle rebounds zijn mogelijk, maar herstel vraagt meer vertrouwen. Veel hangt af van liquidaties en volume. Zodra gedwongen verkopen afnemen en kopers weer durven, kan de markt ademen. Tot die tijd blijft elke stijging kwetsbaar.

Correlatie tussen aandelen en crypto blijft dominant

Wat vandaag opnieuw duidelijk wordt, is hoe sterk de correlatie is geworden. Crypto beweegt niet los van de rest van de markt. Grote fondsen behandelen Bitcoin als onderdeel van hun risicopakket.

Mogelijke Fed voorzitter Warsh creëert onrust en dat maakt dagen als deze extra heftig. Wanneer aandelen hard dalen, volgt crypto vaak versneld. Dat verklaart waarom dalingen soms sneller en dieper gaan dan verwacht.

Is dit een koopkans of een waarschuwing

Of dit een koopkans is, hangt af van de tijdshorizon. Voor lange termijn beleggers kunnen scherpe dalingen interessant zijn. Voor korte termijn traders blijft het risico groot. Zonder duidelijke bodemvorming blijft voorzichtigheid belangrijk.

Stock market is crashing!!! To levels not seen since… yesterday 😅 There’s been a drought of selling, so a little downside is welcome. You actually need it to have something to buy. pic.twitter.com/UxJCfoU5bX — Nik “The Carny” Lentz (@NikLentz) February 3, 2026

De markt zoekt nog naar balans en vertrouwen is zwak. De huidige daling is geen op zichzelf staand probleem in de cryptowereld. Het is onderdeel van een bredere herpositionering van kapitaal. Zolang aandelen wankelen, blijft crypto gevoelig.

Pas wanneer rust terugkeert op de traditionele markten, kan crypto echt loskomen. Tot die tijd blijft voorzichtigheid de boventoon voeren en blijven beleggers kijken naar de beste altcoins.

Bitcoin Hyper maakt gebruik van het moment

Juist in deze fase groeit de aandacht voor infrastructuurprojecten zoals Bitcoin Hyper. In plaats van te focussen op koersbewegingen, richt dit zich op schaalbaarheid en gebruik.

Wanneer markten herstellen, profiteren vaak eerst projecten die concrete oplossingen bieden. Layer-2 technologie kan daarin een belangrijke rol spelen, los van kortetermijnvolatiliteit. Veel investeerders nemen hun kans en het project heeft al meer dan $31,2 miljoen opgehaald.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale