Morgan Stanley werkt aan een crypto wallet die in de tweede helft van 2026 live moet gaan. Dat nieuws komt op een moment dat de markt alweer hard let op de Bitcoin koers. En op de Bitcoin verwachting voor dit jaar. Veel traders vragen zich af of dit soort stappen passen bij een nieuwe crypto bull run. Het is duidelijk dat als Morgan Stanley zo’n product bouwt, ze dat niet voor de sier doen.

Morgan Stanley schuift op richting crypto

De bank stond lang bekend als voorzichtig. Nu klinkt de toon anders. In de VS is er meer duidelijkheid rond regels. Daardoor durven grote partijen sneller te bouwen. Dat zie je nu terug bij Morgan Stanley.

SHOCKER: Morgan Stanley just filed for a spot Bitcoin and Solana ETF. H/t @TheBlock__ pic.twitter.com/AmYLeDTJBy — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2026

Deze week ging er ook een tweet rond van ETF analist Eric Balchunas. Daarin zegt hij dat Morgan Stanley papieren heeft ingediend voor een spot Bitcoin en Solana ETF. Dat maakt het verhaal groter dan alleen een wallet. Het laat zien dat de bank meerdere crypto lijnen tegelijk uitrolt. Ook Amerikaanse staten zoals Florida plannen een BTC treasury in 2026.

Crypto wallet wordt een brug naar tokenized assets

De wallet is niet alleen bedoeld voor het bewaren van coins. Het plan is breder. De wallet moet ook tokenized assets ondersteunen. Denk aan aandelen en andere beleggingen, maar dan in tokenvorm.

LATEST 🚨 Morgan Stanley to launch a digital wallet later this year, supporting tokenized assets, including equities.🏦 pic.twitter.com/XwG5g9fi3x — Moby Media (@mobymedia) January 8, 2026

Waarom dit belangrijk is? Omdat veel rijke klanten en bedrijven niet zitten te wachten op losse apps en ingewikkelde stappen. Zij willen één plek. Liefst binnen een merk dat ze al kennen. Een wallet van een grote bank voelt voor veel mensen veiliger dan een onbekende Web3 app.

Dit is precies hoe crypto “mainstream” kan worden. Niet door nog een meme coin. Maar door simpele producten waar je niet over hoeft na te denken.

Bitcoin koers kan later reageren op deze stap

Op de korte termijn beweegt de markt vooral op liquiditeit en sentiment. Dit soort nieuws werkt vaak anders. Het bouwt aan de rails. En die rails maken de instroom makkelijker.

Als een bank een eigen wallet lanceert, is dat ook een signaal naar andere banken. Niemand wil achterblijven. Zeker niet als klanten vragen om toegang tot Bitcoin, Ethereum en Solana, maar dan via een bekende route.

Dit kan de Bitcoin koers later een duw geven. Niet omdat één wallet meteen miljarden aan instroom brengt. Wel omdat de drempel lager wordt voor nieuwe groepen. Dat werkt in lagen. Eerst producten. Dan adoptie. Dan pas echt volume.

Bitcoin verwachting wordt beïnvloed door grote namen zoals Morgan Stanley

Wat zegt dit over de Bitcoin koersverwachting voor 2026? Je hoeft geen profeet te zijn om één ding te snappen. Je bouwt geen infrastructuur als je denkt dat de vraag wegvalt.

Morgan Stanley heeft een gigantische klantenbasis. Als zelfs een klein deel daarvan straks via E*TRADE (dienst van Morgan Stanley) of de wallet met crypto aan de slag gaat, is dat niet klein meer.

Ook belangrijk is dat dit niet alleen gaat om trading. Dit gaat om bewaren, beheren en mogelijk later ook het gebruiken van tokenized producten. Dat is een stap richting een wereld waar crypto niet “apart” is, maar gewoon een extra optie naast de rest.

Hint crypto bull run of gewoon slimme timing?

Is dit een hint naar een crypto bull run? Niemand bij Morgan Stanley gaat dat zo hardop zeggen. Maar de timing is opvallend. De bank koppelt wallet plannen aan tokenisatie en aan uitbreiding van crypto trading via E*TRADE.

The 2026 Bull Run Pattern: January: Market Recovery

February: Bitcoin Rally

March: Altseason

April: Bitcoin ATH $180K

May: Bull Trap

June: Bear Market Bookmark this and check back in 5 months 🔖 pic.twitter.com/YAkdEbSSu3 — Lofty (@0xLofty) January 4, 2026

Als dat in 2026 tegelijkertijd live gaat, komt er een nieuw soort vraag. Minder “snelle gok”, meer “vaste toegang”. En dat kan ook impact hebben op de Ethereum verwachting. Want als tokenized assets groeien, groeit de behoefte aan betrouwbare infrastructuur. Daar kijken grote partijen steeds vaker naar.

Voor nu is het vooral een signaal. Wall Street zet stappen die je een paar jaar geleden nog bijna niet zag. En als zulke namen bewegen, wordt crypto voor veel mensen ineens een stuk normaler.

