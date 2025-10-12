Resumo da notícia

As últimas ações da Binance e de seu fundador, Changpeng Zhao (CZ), vêm agitando profundamente o mercado de memecoins. Com iniciativas inéditas e forte engajamento da comunidade, a exchange parece estar construindo um novo modelo para esse tipo de ativo.

Porém, nem tudo tem sido benéfico para os traders e investidores do setor. Muitas moedas também sofreram quedas expressivas, especialmente após declarações recentes de CZ.

Meme Rush: o novo ecossistema meme da Binance

A Binance lançou recentemente o Meme Rush, exclusivo para usuários da Binance Wallet. A ideia é oferecer um espaço interno para que investidores negociem as mais promissoras memecoins ainda em fases iniciais.

Esse ambiente funciona de forma gamificada, permitindo que cada operação gere pontos que podem levar a recompensas futuras.

O Meme Rush adota um ciclo em três etapas: Novo, Finalizando e Migrado. Ele usa um modelo de curva de liquidez para estabilizar as negociações. Assim, tokens que se destacam podem alcançar a vitrine Binance Alpha, onde projetos promissores recebem maior visibilidade.

A iniciativa transformou a carteira da exchange em uma espécie de arena para o lançamento de novos ativos. Além disso, cria um elo entre o apelo comunitário das memecoins e um mercado mais estruturado.

Com isso, a Binance dá um passo para institucionalizar esse segmento, mantendo o espírito descentralizado que atrai milhares de traders.

Four.Meme e o impulso da BNB Chain

Outro fator que mostra como a Binance tem influenciado o mercado de memecoins é a ascensão da Four.Meme, plataforma de lançamento de tokens construída na BNB Chain.

Nos últimos dias, a Four.Meme superou concorrentes de peso, como a Pump.fun da Solana, em volume diário de receitas. A plataforma chegou a movimentar mais de US$ 1,4 milhão em apenas 24 horas, contra US$ 885 mil da rival.

O destaque recente foi o token `4`, inspirado no gesto simbólico de CZ. A criptomoeda chegou a registrar uma valorização de 326% em uma única semana, impulsionada por forte engajamento comunitário.

Outros ativos, como $DUST e $SZN, também entregaram ganhos superiores a 100% no período.

Em resumo, esse crescimento atraiu milhares de novos investidores para o ecossistema da BNB Chain. Dados da DeFiLlama mostram que o setor ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em capitalização de mercado apenas com memecoins da Four.Meme.

O sucesso consolidou a rede como um dos principais centros globais para o lançamento desses ativos.

Lucros milionários e quedas bruscas após declaração de CZ

Com a ascensão de diversas memecoins no ecossistema Binance, alguns investidores transformaram pequenos aportes em fortunas em poucos dias.

Um exemplo é o trader identificado como 0xd0a2, que converteu US$ 3.500 em US$ 7,9 milhões em apenas três dias. Outro caso foi o de hexiecs, que lucrou mais de US$ 5 milhões ao apostar no token `4`.

Porém, nem todos os episódios foram positivos. Após CZ publicar no X que seus tweets `não são endossos`, muitas memecoins despencaram. Em questão de horas, diversos ativos perderam entre 60% e 95% de valor.

Good advice 👇 For a brief time, I tried avoiding meme related content in my tweets. Impossible. Too many memes exist, and it made my writing unnatural. Now I just tweet normally, any overlap to memes is coincidental, not endorsement. https://t.co/5AaxuGPGZT — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 8, 2025

Ainda assim, o impacto de Binance e CZ é inegável. De um lado, há lucros milionários e novas plataformas que atraem liquidez recorde. De outro, persiste a volatilidade extrema, típica do universo das memecoins