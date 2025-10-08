Resumo da notícia

O Bitcoin hoje está sendo negociado a US$ 122.884, recuando 1,4% nas últimas 24 horas após atingir máxima histórica de US$ 126.200.

Apesar da correção, o economista Timothy Peterson prevê 50% de probabilidade de o Bitcoin alcançar US$ 140 mil até o final de outubro.

A demanda institucional permanece forte, com ETFs registrando US$ 3,2 bilhões em entradas na última semana, a segunda maior captação semanal da história.

Os saldos de Bitcoin em exchanges caíram para a mínima de seis anos, com 2,83 milhões de BTC, indicando forte acumulação por investidores.

O mercado aguarda novos dados econômicos dos EUA, enquanto a incerteza macroeconômica e os rendimentos recordes de títulos japoneses adicionam pressão. .

O Bitcoin hoje (08/10) passa por um momento de consolidação após uma semana histórica. A principal criptomoeda do mercado está sendo negociada, no momento da redação deste artigo, a US$ 122.884, registrando uma queda de 1,4% nas últimas 24 horas.

O recuo vem após o ativo atingir uma nova máxima histórica de US$ 126.200 no início desta semana, marcando mais um capítulo na impressionante trajetória de alta de 2025.

Apesar da correção de curto prazo, o sentimento do mercado permanece otimista. Uma previsão ousada do economista Timothy Peterson está reacendendo as esperanças dos investidores, sugerindo que o Bitcoin pode alcançar a marca de US$ 140 mil ainda este mês.

A análise, baseada em simulações de dados históricos da última década, aponta uma probabilidade de 50% de esse cenário se concretizar até o final de outubro.

Bitcoin hoje: análise do preço e movimentos recentes

O preço do Bitcoin hoje reflete um movimento natural de realização de lucros após a euforia da máxima histórica. Dessa forma, nas últimas 24 horas, o ativo oscilou entre US$ 120.702 e US$ 125.108, com aproximadamente US$ 500 milhões em posições compradas (longs) sendo liquidadas durante a correção.

Consequentemente, essa volatilidade também impactou as principais altcoins, com Ethereum (ETH), XRP e Solana (SOL) registrando quedas entre 4% e 7%.

No entanto, os dados de mercado mostram que o Bitcoin mantém uma performance sólida em prazos maiores. Por exemplo, na última semana, o ativo acumula alta de 5,7%, enquanto no mês de outubro já avança quase 10%.

Além disso, a capitalização de mercado permanece robusta em US$ 2,45 trilhões, com volume de negociação de 24 horas atingindo US$ 81,6 bilhões, um aumento de 23% em relação ao dia anterior.

A previsão de US$ 140 mil: o que está por trás do otimismo?

A projeção de Timothy Peterson não é baseada em especulação, mas sim em modelos estatísticos que consideram o comportamento histórico do Bitcoin.

Segundo o economista, existe uma ‘probabilidade de 50% de o Bitcoin terminar o mês acima de US$ 140k’, embora também haja uma ‘chance de 43% de terminar abaixo de US$ 136k’. Portanto, a análise ilustra tanto o potencial de alta quanto a volatilidade inerente ao mercado cripto.

Half of Bitcoin's October gains may have already happened, according to this AI simulation.

There is a 50% chance Bitcoin finishes the month above $140k

But there is a 43% chance Bitcoin finishes below $136k. pic.twitter.com/LPhFr0mry9 — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 7, 2025

Esse otimismo tem fundamentos sólidos. Os ETFs de Bitcoin à vista, aprovados nos EUA em janeiro de 2024, continuam atraindo capital institucional de forma consistente. Desde seu lançamento, esses fundos já acumularam mais de US$ 60 bilhões em ativos sob gestão. Além disso, apenas na última semana, as entradas somaram US$ 3,2 bilhões, marcando a segunda maior captação semanal já registrada e demonstrando o apetite crescente dos investidores institucionais.

Escassez em exchanges impulsiona perspectivas de alta

Um dos indicadores mais relevantes para o Bitcoin hoje é a dramática redução de moedas disponíveis em exchanges centralizadas. Nesse sentido, os saldos atingiram a mínima em seis anos, com apenas 2,83 milhões de BTC, representando cerca de 14% do fornecimento circulante.

Ademais, no último mês, 170.000 moedas foram retiradas das plataformas, sugerindo que investidores estão movendo seus ativos para carteiras privadas com estratégia de longo prazo (HODL).

Essa dinâmica de oferta e demanda cria um cenário favorável para o preço. Com a demanda institucional crescente e a oferta disponível diminuindo, as correções tendem a ser mais rasas e de curta duração. Assim sendo, a faixa de preço entre US$ 122.000 e US$ 125.000 está sendo vista por analistas como a nova ‘linha de batalha’, onde a capacidade do Bitcoin de se manter acima desse suporte técnico pode confirmar a continuação da tendência de alta.

Riscos e desafios no horizonte

Apesar dos fundamentos positivos, o Bitcoin hoje enfrenta desafios macroeconômicos significativos. Primeiramente, a paralisação do governo dos EUA resultou na suspensão da divulgação de dados econômicos cruciais. Isso inclui índices de inflação importantes.

Como resultado, o Federal Reserve (Fed) e os investidores ficaram sem informações atualizadas para tomada de decisão. Essa ausência de dados pode levar o banco central americano a adotar uma postura mais cautelosa em relação ao corte de taxas de juros.

Além disso, o aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês adiciona pressão sobre os mercados globais. Esses rendimentos atingiram uma máxima de 17 anos. Nesse contexto, analistas do Goldman Sachs alertam que o endurecimento dos rendimentos japoneses pode elevar os custos de empréstimos em todo o mundo desenvolvido. Isso potencialmente limita o apetite ao risco e impacta ativos como o Bitcoin.

Por fim, o mercado aguarda ansiosamente a próxima reunião do FOMC e os resultados das grandes empresas de tecnologia (Mag-7) ainda este mês. Esses eventos podem definir a direção dos preços.

