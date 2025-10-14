Resumo da notícia

BitMine comprou 202 mil ETH durante as liquidações de 10 de outubro.

Empresa agora detém mais de 3 milhões de Ethereum, avaliados em US$ 480 milhões.

Movimento mira controlar até 5% do fornecimento global de ETH.

Estratégia institucional reforça o papel do Ethereum no DeFi.

HYLQ Strategy Corp segue tendência com o token HYPE, conectando liquidez e governança corporativa.

A BitMine Immersion Technologies transformou o caos do mercado em oportunidade ao adquirir mais de 202 mil ETH, elevando suas reservas totais para 3,03 milhões de tokens.

Isso ocorreu durante as liquidações históricas da última sexta-feira (10/10), que derrubaram o preço do Ethereum (ETH) e levaram à perda de bilhões em posições alavancadas.

Avaliado em cerca de US$ 480 milhões, o investimento foi feito no auge da volatilidade, quando a maioria dos traders enfrentava liquidações forçadas.

Com isso, a BitMine reforça sua posição como a maior detentora corporativa de Ethereum do mundo. Aliás, ela mira controlar até 5% de todo o fornecimento global do ativo.

Estratégia da Bitmine durante o pânico: comprar quando todos vendem

O presidente da BitMine, Thomas ‘Tom’ Lee, confirmou que o movimento foi calculado para aproveitar os preços deprimidos causados pela liquidação em massa:

A recente queda no preço do Ethereum nos deu uma rara oportunidade estratégica para acumular tokens a um custo extremamente favorável.

Enquanto milhões de traders viram suas carteiras de criptoativos serem zeradas, a BitMine seguiu o caminho oposto. Afinal, ela comprou no fundo do pânico e fortaleceu sua tesouraria corporativa em ETH.

$BMNR TOM LEE BOUGHT ANOTHER +200K $ETH LAST WEEK. Bitmine now has 3,032,188 Ethereum on their balance sheet. Tom Lee: "The crypto liquidation over the past few days created a price decline in ETH, which BitMine took advantage of. We acquired 202,037 ETH tokens over the… pic.twitter.com/sA6hi3svT6 — amit (@amitisinvesting) October 13, 2025

A estratégia lembra a adotada pela MicroStrategy com o Bitcoin em 2021, quando a empresa de Michael Saylor aproveitou uma grande correção para acumular BTC com desconto.

Como a compra pode mudar o mercado de Ethereum e DeFi

A ofensiva da BitMine não é apenas simbólica. Com 3 milhões de ETH sob controle, a empresa passa a ter influência direta na liquidez, staking e dinâmica de oferta dentro do ecossistema DeFi.

Segundo analistas, a concentração dessa quantidade de tokens em uma única entidade pode alterar o equilíbrio dos protocolos de empréstimo, pools de liquidez e validação de blocos, reforçando o papel institucional dentro da rede Ethereum.

O movimento também desperta a atenção de fundos e investidores institucionais, que enxergam na estratégia de acumulação pós-liquidação uma nova forma de gestão de tesouraria, baseada em ativos digitais resilientes.

Apoio de grandes nomes e valorização das ações da BitMine

A decisão da BitMine contou com o apoio de Cathie Wood, CEO da ARK Invest, que classificou a iniciativa como ‘visionária’.

Segundo ela, acumular Ethereum durante uma liquidação massiva demonstra convicção de longo prazo e reforça a tese de que o ETH é um ativo produtivo e deflacionário dentro do ecossistema Web3.

Após o anúncio, as ações da BitMine registraram alta expressiva, refletindo o otimismo do mercado em relação ao posicionamento estratégico da empresa. Com esse movimento, a BitMine inaugura um novo capítulo na relação entre empresas e criptomoedas.

Assim como o Bitcoin foi adotado como reserva de valor corporativa nos últimos anos, o Ethereum começa a assumir um papel semelhante. Especialmente, devido ao seu uso direto em DeFi, staking e emissão de tokens.

A longo prazo, o modelo da BitMine pode inspirar outras companhias a seguir a mesma direção, isto é, comprar durante as quedas e transformar volatilidade em valor estratégico.

Se o mercado cripto entrar em nova fase de alta, o movimento da BitMine poderá se revelar um dos investimentos mais lucrativos do ciclo. Além disso, pode consolidar o ETH como pilar das finanças descentralizadas.

O próximo passo: do Ethereum ao HYPE corporativo

A ofensiva da BitMine sobre o Ethereum mostra que o movimento institucional nas criptomoedas está apenas começando.

Se 2025 consolidou o ETH como o principal ativo do universo DeFi corporativo, o próximo ciclo pode ver o HYPE, token nativo da Hyperliquid, assumir papel semelhante, mas com foco em liquidez descentralizada e reserva estratégica para empresas.

É exatamente essa visão que guia a HYLQ Strategy Corp, primeira companhia de capital aberto a adotar o HYPE como ativo de tesouraria.

Em vez de depender apenas de moedas fiduciárias, a empresa vem estruturando seu balanço sobre um ecossistema de alta performance, integrando governança on-chain, eficiência de mercado e exposição direta à Web3.

O modelo representa uma evolução da tese iniciada pela MicroStrategy e agora expandida pela BitMine, mas com uma camada adicional de utilidade.

Enquanto o Bitcoin funciona como reserva de valor e o Ethereum como motor do DeFi, o HYPE surge como o elo que conecta ambos.

Ou seja, o HYPE fornece liquidez programável, governança corporativa e infraestrutura descentralizada em escala global.

Em outras palavras, a BitMine comprou o presente. Mas a HYLQ Strategy Corp, com o HYPE, parece estar comprando o futuro.

