BitMine aproveita liquidações históricas e compra ETH com desconto

Durante o colapso que zerou milhões de traders, a BitMine transformou a queda em oportunidade.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • BitMine comprou 202 mil ETH durante as liquidações de 10 de outubro.
  • Empresa agora detém mais de 3 milhões de Ethereum, avaliados em US$ 480 milhões.
  • Movimento mira controlar até 5% do fornecimento global de ETH.
  • Estratégia institucional reforça o papel do Ethereum no DeFi.
  • HYLQ Strategy Corp segue tendência com o token HYPE, conectando liquidez e governança corporativa.

A BitMine Immersion Technologies transformou o caos do mercado em oportunidade ao adquirir mais de 202 mil ETH, elevando suas reservas totais para 3,03 milhões de tokens.

Isso ocorreu durante as liquidações históricas da última sexta-feira (10/10), que derrubaram o preço do Ethereum (ETH) e levaram à perda de bilhões em posições alavancadas.

Avaliado em cerca de US$ 480 milhões, o investimento foi feito no auge da volatilidade, quando a maioria dos traders enfrentava liquidações forçadas.

Com isso, a BitMine reforça sua posição como a maior detentora corporativa de Ethereum do mundo. Aliás, ela mira controlar até 5% de todo o fornecimento global do ativo.

Estratégia da Bitmine durante o pânico: comprar quando todos vendem

O presidente da BitMine, Thomas ‘Tom’ Lee, confirmou que o movimento foi calculado para aproveitar os preços deprimidos causados pela liquidação em massa:

A recente queda no preço do Ethereum nos deu uma rara oportunidade estratégica para acumular tokens a um custo extremamente favorável.

Enquanto milhões de traders viram suas carteiras de criptoativos serem zeradas, a BitMine seguiu o caminho oposto. Afinal, ela comprou no fundo do pânico e fortaleceu sua tesouraria corporativa em ETH.

A estratégia lembra a adotada pela MicroStrategy com o Bitcoin em 2021, quando a empresa de Michael Saylor aproveitou uma grande correção para acumular BTC com desconto.

Como a compra pode mudar o mercado de Ethereum e DeFi

A ofensiva da BitMine não é apenas simbólica. Com 3 milhões de ETH sob controle, a empresa passa a ter influência direta na liquidez, staking e dinâmica de oferta dentro do ecossistema DeFi.

Segundo analistas, a concentração dessa quantidade de tokens em uma única entidade pode alterar o equilíbrio dos protocolos de empréstimo, pools de liquidez e validação de blocos, reforçando o papel institucional dentro da rede Ethereum.

O movimento também desperta a atenção de fundos e investidores institucionais, que enxergam na estratégia de acumulação pós-liquidação uma nova forma de gestão de tesouraria, baseada em ativos digitais resilientes.

Apoio de grandes nomes e valorização das ações da BitMine

A decisão da BitMine contou com o apoio de Cathie Wood, CEO da ARK Invest, que classificou a iniciativa como ‘visionária’.

Segundo ela, acumular Ethereum durante uma liquidação massiva demonstra convicção de longo prazo e reforça a tese de que o ETH é um ativo produtivo e deflacionário dentro do ecossistema Web3.

Após o anúncio, as ações da BitMine registraram alta expressiva, refletindo o otimismo do mercado em relação ao posicionamento estratégico da empresa. Com esse movimento, a BitMine inaugura um novo capítulo na relação entre empresas e criptomoedas.

Assim como o Bitcoin foi adotado como reserva de valor corporativa nos últimos anos, o Ethereum começa a assumir um papel semelhante. Especialmente, devido ao seu uso direto em DeFi, staking e emissão de tokens.

A longo prazo, o modelo da BitMine pode inspirar outras companhias a seguir a mesma direção, isto é, comprar durante as quedas e transformar volatilidade em valor estratégico.

Se o mercado cripto entrar em nova fase de alta, o movimento da BitMine poderá se revelar um dos investimentos mais lucrativos do ciclo. Além disso, pode consolidar o ETH como pilar das finanças descentralizadas.

O próximo passo: do Ethereum ao HYPE corporativo

A ofensiva da BitMine sobre o Ethereum mostra que o movimento institucional nas criptomoedas está apenas começando.

Se 2025 consolidou o ETH como o principal ativo do universo DeFi corporativo, o próximo ciclo pode ver o HYPE, token nativo da Hyperliquid, assumir papel semelhante, mas com foco em liquidez descentralizada e reserva estratégica para empresas.

É exatamente essa visão que guia a HYLQ Strategy Corp, primeira companhia de capital aberto a adotar o HYPE como ativo de tesouraria.

hylq home

Em vez de depender apenas de moedas fiduciárias, a empresa vem estruturando seu balanço sobre um ecossistema de alta performance, integrando governança on-chain, eficiência de mercado e exposição direta à Web3.

O modelo representa uma evolução da tese iniciada pela MicroStrategy e agora expandida pela BitMine, mas com uma camada adicional de utilidade.

Enquanto o Bitcoin funciona como reserva de valor e o Ethereum como motor do DeFi, o HYPE surge como o elo que conecta ambos.

Ou seja, o HYPE fornece liquidez programável, governança corporativa e infraestrutura descentralizada em escala global.

Em outras palavras, a BitMine comprou o presente. Mas a HYLQ Strategy Corp, com o HYPE, parece estar comprando o futuro.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Ethereum
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

